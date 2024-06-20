استمتع بأفضل تجربة كروية.. كيفية تنزيل لعبة فيفا موبايل آخر إصدار على هاتفك

مع تزايد شعبية ألعاب كرة القدم العالمية تعتبر فيفا موبايل واحدة من أفضل الخيارات المتاحة لعشاق هذه الرياضة حيث تجمع اللعبة بين الرسوميات الرائعة وأسلوب اللعب الواقعي مما يجعلها تجربة ممتعة ومثيرة لكل محبي كرة القدم إذا كنت ترغب في الاستمتاع بآخر إصدار من فيفا موبايل يمكنك اتباع مجموعة من الخطوات لتنزيل اللعبة بسهولة على جهازك والتى سوف يتم توضيحها لكم بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال.

خطوات تنزيل لعبة فيفا موبايل آخر إصدار

لأجهزة Android

افتح تطبيق متجر Google Play على جهازك الأندرويد.

في شريط البحث اكتب FIFA Mobile واضغط على زر البحث.

اختر فيفا موبايل من نتائج البحث وانقر على زر تثبيت (Install).

انتظر حتى يتم تحميل اللعبة وتثبيتها على جهازك.

بعد انتهاء التثبيت افتح اللعبة واتبع التعليمات لبدء اللعب.

لأجهزة iOS

افتح تطبيق App Store على جهازك الآيفون أو الآيباد.

في شريط البحث اكتب FIFA Mobile واضغط على زر البحث.

اختر فيفا موبايل من نتائج البحث وانقر على زر تنزيل (Get).

انتظر حتى يتم تحميل اللعبة وتثبيتها على جهازك.

بعد انتهاء التثبيت افتح اللعبة واتبع التعليمات لبدء اللعب.

مميزات لعبة فيفا موبايل