سلطان الفتوحات.. تعرف على مواعيد مسلسل محمد الفاتح وأبطال المسلسل 

في الفترة الأخيرة انتشرت المسلسلات التركية في جميع الدول العربية، حيث تمكنت من جذب عدد كبير من الجمهور لها، لذلك يتابعها العديد من الأشخاص في كافة أنحاء العالم، وكما يوجد المسلسلات التركية الرومانسية والدرامية والأكشن، يوجد أيضًا المسلات التاريخية والتي استطاعت جذب الجمهور لها ومن ضمنهم مسلسل محمد الفاتح، بالإضافة إلى مسلسل أرطغرل والمؤسس عثمان، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بمسلسل السلطان محمد الفاتح بالتفصيل.

مسلسل محمد الفاتح

تدور أحداث مسلسل محمد الفاتح حول سيرة السلطان العثماني محمد الفاتح منذ ولادته حتى وفاته، فهو يعد أفضل القادة في التاريخ الإسلامي، ويسلط المسلسل الضوء على معركة فتح القسطنطينية التي تعتبر واحدة من أفضل الإنجازات العسكرية في الدولة العثمانية.

بالإضافة إلى تركيز المسلسل على الطرق التي استخدمها للتخلص من أعدائه سواء خارج القصر أو داخله، حيث يتم إذاعة حلقة واحدة منه كل أسبوع وذلك على قناة TRT التركية تم بث هذا المسلسل بداية من يوم 27 فبراير 2024 والموافق يوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتم عرض الحلقة الـ 16 منه يوم أمس الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024.

أبطال مسلسل محمد الفاتح

وفي هذا المقطع سوف نعرض لكم أبطال مسلسل محمد الفاتح الذي كان بإخراج كلًا من ويلديراي يلدريم، وشفق بال، أما بالنسبة للبطولة فكان: