“هاتف الشباب الجامد أوي” موبايل قوي وأنيق بسعر لقطة شوف بكام!

تعمل شركة سامسونج جالكسي جاهدة على كسب ثقة جميع الفئات في المجتمعات حول العالم بإنتاجها مجموعة من الهواتف الذكية على أعلى مستوى وبأسعار مختلفة لتناسب جميع الفئات، وبالفعل قامت مؤخرا بإصدار هاتف جديد وهو هاتف Samsung galaxy A24 بميزات رائعة وسعر مناسب، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موبايل سامسونج للشباب بسعر رخيص.

مواصفات هاتف Samsung galaxy A24

يشتمل هاتف Samsung galaxy A24 على مميزات عديدة سوف نتناول منها ما يلي:

نوع الهاتف هاتف ذكي اسم الهاتف Samsung galaxy A24 عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM GPRS يدعم Edge يدعم بلوتوث يدعم واي فاي يدعم نوع الشاشة Super Amoled حجم الشاشة 6,5 بوصة معدل التحديث ٩٠ هرتز نوع المعالج ميدياتك Helio G99 الرامات ٦ أو ٨ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ١٢٨ جيجا بايت سعة تخزين خارجية يدعم عدد الكاميرات الخلفية ٣ كاميرات دقة الكاميرا الخلفية ٥٠ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ١٣ ميجا بيكسل

مميزات هاتف Samsung galaxy A24

ويدعم أيضاً هاتف Samsung galaxy A24 الكثير من المميزات الرائعة، وسوف نوضح منها ما يلي:

حيث أن من أهم مميزات ذلك الهاتف أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٥ بوصة تمكنك من الحصول على رؤية ومشاهدة ممتعة.

كذلك أيضاً يدعم أشكال أنيقة وألوان عديدة وعصرية تناسب جميع الاذواق والاعمار والفئات.

بالإضافة أيضاً إلى أنه يدعم معدل تحديث قوي يمكنك من التنقل بين صفحاته بكل سهولة.

وأيضا يدعم كاميرا خلفية بدقة عالية وجودة رائعة تمنحك صورة نقية وجميلة.

كذلك أيضاً يدعم كاميرا أمامية عالية الجودة والدقة تمنحك صورة سيلفي نقية وواضحة.

كما يدعم أيضاً سماعات استريو نقية تمنحك صوت قوي ومسموع.

بالإضافة أيضاً إلى سعة التخزين الكبيرة التي تمكنك من تحميل ملفات صور عديدة.

كذلك أيضاً يدعم بطارية قوية وشحن قوي ليتم شحن البطارية في أقصر وقت.

سعر هاتف Samsung galaxy A24

أما عن سعر ذلك الهاتف فمن المقرر أن يتم بيعه مقابل سعر ٨,٩٤ جنيه مصري في الأسواق المصرية.