خطوات الإستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق عبر منصة مظلتي

في ظل التطور التكنولوجي السريع أصبحت الحكومات تعتمد بشكل متزايد على المنصات الإلكترونية لتقديم خدماتها الاجتماعية بطريقة أكثر فعالية وسرعة واحدة من هذه المنصات هي منصة مظلتي في العراق التي توفر واجهة إلكترونية للمواطنين للاستعلام عن الدعم والرعاية الاجتماعية حيث تتيح منصة مظلتي للمستخدمين إمكانية الوصول إلى معلوماتهم الشخصية والاستعلام عن حالاتهم ونتائج طلباتهم بسهولة من خلال بضع خطوات بسيطة عبر الإنترنت مما يسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كيفية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية عبر مظلتي

ابدأ بالدخول إلى منصة مظلتي عبر الموقع الإلكتروني للموقع للدخول اضغط هنا

اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم أدخل اسم المستخدم والرقم الوطني الخاص بك.

إختر الولاية التي تقيم فيها من القائمة المتاحة.

أدخل البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة ثم أدخل رمز التحقق المرئي.

اضغط على زر استعلام.

سيتم عرض ملف PDF يحتوي على نتيجة طلبك قم بتحميله على هاتفك الذكي.

افتح الملف للتعرف على نتيجة طلبك بالتفصيل.

الاوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية

إذا كنت ترغب في تقديم طلب للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق عبر منصة مظلتي عادة ما تتطلب الأوراق المطلوبة عملية تقديم ثبوتيات ومستندات تثبت حالتك و استحقاق الدعم الأوراق التي قد تكون مطلوبة تشمل الاتى: