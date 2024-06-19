“أغاني العيد مع طيور الجنة” استمتع بأجمل الأغاني والبرامج المخصصة للعيد.. سارع بتنزيل تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

من القنوات الفضائية الرائدة التي تستهدف الجمهور الصغير من النشأ في جميع أنحاء الوطن العربي، لذلك تحظى قناة طيور الجنة بشعبية بالغة بين الأطفال وأيضًا الكبار وذلك لأنها توفر محتوى متنوع بين الأغاني البسيطة والرسوم الكرتونية وأيضًا البرامج الممتعة التي تساهم في تطوير عقل الطفل ونموه، الجدير بالملاحظة أن القناة تسعى إلى تحقيق رسالتها من خلال تقديم محتوى مفيد وآمن للأطفال وبالتالي يطمئن لها الآباء ويتركون أبنائهم يستمتعون بأوقات فراغهم أمام شاشتها.

تردد قناة طيور الجنة نايل سات

حتى يتمكن أبنائك من متابعة البرامج والأفلام المفضلة لديهم على شاشة طيور الجنة، يمكن ضبط التردد من خلال إضافة البيانات التالية:

التردد: 11274.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور الجنة عرب سات

متابعي قناة طيور الجنة بإمكانهم ضبط تردد القناة لاستقبال إشارة البث على القمر عرب سات من خلال بعض الخطوات البسيطة التي تبدأ بتدوين البيانات التالية:

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

سمات برامج قناة طيور الجنة

تعتبر من القنوات الترفيهية الممتعة التي تمكنت من عمل المعادلة الصعبة من خلال الجمع بين البرامج الترفيهية والتعليمية في آن واحد، كما تتسم بأفضل المميزات من بينها الآتي: