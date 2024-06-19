” 171.000 الف جنيه مستنياك💸 ” رفع مكافأة نهاية الخدمة 171 الف لعاملين الجهات الحكومية هؤلاء || لو طلعت او لسه هتطلع على المعاش

تنفيذا لنصوص وأحكام ومواد القانون الصادرة بشأن مكافأة نهاية الخدمة فإنه وفقا لمواد القانون التي تحمل رقم 157 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بالدولة وتطبيقا للبنود الصادرة في هذا النص، يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بالدولة بناء على مرتب شهري لكل سنة عمل قد عملها الموظف في المنشأة أو الشركة كما يتم حساب الأجر في المكافأة بناء فقط على الراتب الأساسي للعامل أو الموظف دون مراعاة أي بدلات إضافية وفقا لنصوص القانون.

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة 2024

يشترط طبقا للقانون لتنفيذ البنود صحيحة أولا: على الموظف العمل لمدة سنة واحدة دون انقطاع وذلك للحصول على المكافأة نهاية الخدمة وفقا للقانون كما تحدد قيمة المكافأة على أساس عدد سنوات الخدمة التي قضاها الموظف في العمل حيث إذا عمل الموظف مدة من 1 عام الى 5 سنوات، يتم احتساب 21 يوما لكل عام وإذا تجاوزت فترة الخدمة التي عملها بالمنشأة عن خمس سنوات، يحسب الراتب ومكافأة نهاية الخدمة بناء على السنوات الأولى وتكون بنسبة 21 يوما لكل سنة قضاها العامل، بالإضافة أيضا إلى قيمة 30 يوما لكل سنة تزيد عن خمس سنوات الأولى.

171 الف جنيه مكافأة نهاية الخدمة

تشمل الحالات الأساسية التي تؤدي إلى زيادة الحد الأدنى لمكافأة نهاية الخدمة لجميع موظفي الحكومة ما يلي:

طبقا للشرح السابق فانه عند الحصول على مكافأة نهاية الخدمة للعامل مثلا: تبلغ 51 ألف جنيه، وهذا ينطبق على من يكمل 10 سنوات في العمل بينما الموظفون الذين قضو 15 سنة في الخدمة، يكون متوسط سنهم حوالي 60 الف جنيه عند نهاية خدمتهم بالإضافة إلى أنه تكون 111 الف جنيه لمن قضى 20 عاما ولذلك، فإن الحد الأدنى للمكافأة نهاية الخدمة لمن عمرهم 30 عاما يبلغ حوالي 171 ألف جنيه عند الحساب وفقا لأدنى مستوى للأجور رسمي في البلاد حاليا وهو 6000 جنيه.