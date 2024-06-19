هتتحاسب بسعر تاني | أسعار شرائح الكهرباء الجديدة لشهر يونيو 2024 حسب جدول الزيادات الأخيرة

مع بداية شهر يونيو الحالى فإن شركة الكهرباء القابضة قد أعلنت عن وجود زيادة في الكهرباء لهذا الشهر وسوف ترتفع أسعار الكهرباء وهذا سوف ينطبق على كافة المواطنين دون استثناء وهذه الزيادة السنوية التي يتم تطبيقها في مصر كل عام وسنقدم مزيد عن هذه الزيادة التي سوف يتم تطبيقها وسنتعرف على قيمة زيادة أسعار الكهرباء في شهر يونيو 2024.

زيادة أسعار الكهرباء في شهر يونيو 2024

إن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر سوف يعقد مؤتمر صحفي بذلك للإعلان عن زيادة أسعار الكهرباء لكافة المواطنين حيث أن هذه الزيادة سوف يتم تطبيقها من شهر يونيو أو يوليو كما يتم تحديدها كما أن هذه الزيادة الجديدة سوف تكون كالتالي:

الشرائح الثلاثة الأولى سوف تزداد بنسبة 30 إلى 35%.

الشرائح الاخرى سوف تزداد نسبتها ما بين 30 إلى 40%.

الجدير بالذكر بأن هذه الزيادة نتيجة الأعباء الإقتصادية التي تتحملها وزارة الكهرباء لما لديها من التزامات ولكثرة استهلاك المواطنين للكهرباء فهذا ما سوف يتم تحديده.

أسعار الكهرباء الجديدة في شهر يونيو

تحدث وزير الكهرباء بأن الكهرباء تم تأخير زيادة أسعارها وذلك لأكثر من مرة ولكن نتيجة لذلك قد أدى إلى حدوث فجوة مالية ما بين سعر التكلفة وسعر البيع وهذا الفرق كانت تتحمله الدولة ولكن نتيجة كثرة الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر فإنه لابد من تخفيف الأحمال وزيادة الأسعار حيث أن سعر الكيلو الكهرباء سوف يزداد كما إن أحد المصادر الخاصة من وزارة الكهرباء قد كشفت بأن سعر الكيلو وات في الساعة سوف يصل إلى 223 قرش وذلك في الشريحة الاولى حيث ان سعر الكيلو كهرباء القديم 58 قرش ولكن نتيجة كثرة الاستهلاك للمواطن فإن الزيادة أصبحت 223 قرش وهذا يعني بأن الدولة كانت تتحمل ما يقرب من 74% من استهلاك المواطن للكهرباء.