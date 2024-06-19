وزارة التربية والتعليم| ” رسميا √ ” رابط استعلام نتائج الصف التاسع في اليمن 2024 بالإسم + رقم الجلوس عقب ظهورها

تزايد البحث عن معرفة موعد ظهور نتائج الصف التاسع في اليمن حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم اليمنية أنه عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة الدرجات النهائية ستتوفر نتيجة الصف التاسع, كما أتاحت الوزارة خدمة الاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني وذلك عبر موقعها الإلكتروني عبر الإنترنت وذلك بهدف توفير الوقت والجهد لدى الطلاب وأولياء الأمور، ومن خلال الفقرات التالية سوف نوضح لكم كيفية استخراج نتائج الصف التاسع عبر موقع الوزارة.

كيفية الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في اليمن 2024

تسعي دائما الحكومة اليمنية إلى توفير العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين وذلك في ظل حرص الدولة في الإستفادة من التقنيات الحديثة حيث أتاحت وزارة التعليم في اليمن العديد من الخدمات الإلكترونية من ضمنها خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم في اليمن. بعد ذلك اضغط على نتائج الامتحانات. ثم اختر نتيجة الصف التاسع. بعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح مثل رقم الجلوس. اضغط على كلمة استعلام أو بحث. انتظر لحظة سوف تظهر أمامك النتيجة النهائية بالدرجات ونسبة النجاح. كما يمكن طباعة النتيجة من خلال الضغط على زر الطباعة.

نتائج الصف التاسع في اليمن 2024

في السياق نفسه أوضحت وزارة التعليم في اليمن أن أعمال تصحيح أوراق الامتحانات مازالت مستمرة حتى الآن وأشارت أن أعمال التصحيح تتم بكل دقة وشفافية ليحصل كل طالب وطالبة على درجته كاملة، كما أوضحت الوزارة أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم الإعلان عن نتائج الصف التاسع ورفعها مباشرة على موقع الوزارة ليتمكن كافة الطلاب من الحصول على نتائجهم.