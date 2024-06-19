” فرحة تزلزل عمان ” 325 ريال عماني زيادة في رواتب الموظفين سلطنة عمان 2024

وزارة المالية العمانية أعلنت عن أعلى الرواتب في عمان وتعد عمان من الدول العربية التي يوجد بها اقتصاد مزدهر وتختلف الرواتب حسب الدرجة الوظيفية والوظيفة نفسها سواء بالقطاع الخاص أو القطاع العام، كما أوضحت الوزارة موعد صرف رواتب العاملين في مختلف قطاعات الدولة، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم أعلى الرواتب في عمان وقيمة زيادة رواتب الموظفين في سلطنة عمان.

أعلى الرواتب في عمان

أعلى الرواتب في عمان هي رواتب العاملين في قطاع الغاز والنفط وذلك بسبب المهارات الكبيرة في هذا القطاع وجاء متوسط الراتب فيها يتراوح بين 3000 ريال و7000 ريال شهريا، وتختلف الرواتب حسب الدرجة الوظيفية، أيضا رواتب العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات يتراوح بين 2000 ريال و 5000 ريال عماني شهريا وفقا للدرجة الوظيفية للموظف، كذلك قطاع البنوك من القطاعات التي بها رواتب مرتفعة وتتراوح رواتب قطاعات البنوك بين 2500 ريال عماني و6000 ريال شهريا وفقا للدرجة الوظيفية، ويتم رفع الراتب حسب الخبرة وسنوات العمل.

زيادة الرواتب في عمان

في الآونة الأخيرة شهدت البلاد العربية ظروف اقتصادية صعبة وتعمل الحكومة في الدول على مواجهة التحديات الصعبة عن طريق عدة طرق مختلفة حيث قامت الحكومة في سلطنة عمان بزيادة رواتب العاملين بقيمة تصل 325 ريال عماني لمواجهة الغلاء ومساعدتهم في شراء متطلباتهم الأساسية حيث أن زيادة رواتب العاملين بالدرجة الأولى لنحو 2600 ريال بينما رواتب العاملين في الدرجة الثانية ترفعها لنحو 1950 ريال، ومن جانبه يبحث الكثير من المواطنين العاملين في القطاع الخاص والحكومي عن موعد صرف الرواتب حيث أوضحت وزارة المالية في عمان عن موعد صرف الرواتب وجاء موعد الصرف المحدد وهو نهاية الشهر الميلادي وهو الموعد الثابت.