“كراميش هتفرح أولادك” تردد جديد لقناة كراميش 2024 على النايل سات وعرب سات

حظيت قناة كراميش على شهرة واسعة بين مختلف الفئات العمرية من الأطفال كما يفضل متابعتها الآباء وذلك يرجع إلى المحتوى الهادف والجذاب الذي تقدمه على شاشتها، حيث تمكنت القناة من أن تجمع بين الترفيه والتسلية والمتعة والتعليم في آن واحد كما وفرت محتوى لا يضم عنف من أي نوع، وجدير بالذكر أن إدارة القناة تهتم بتغيير تردد البث لديها دوريًا وذلك للحفاظ على جودة المحتوى الذي تقدمه للمشاهد الصغير.

تردد قناة كراميش على النايل سات

واجهت القناة سابقًا بعض المشكلات التقنية التي جعلت بثها يتوقف فترة وقد تم العمل على حل جميع المشكلات ولذلك يمكن إضافة إحداثيات القناة واستقبال البث مرة أخرى بعد كتابة البيانات التالية:

تردد القناة: .11430

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة كراميش على عرب سات

تتنوع البرامج المقدمة على شاشة كراميش لذلك يمكن استقبال التردد بسهولة على القمر الصناعي عرب سات والاستمتاع بما توفره القناة من برامج متميزة، لذلك ينبغي إضافة تفاصيل التردد التالية:

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

مميزات قناة كراميش للاطفال

قناة كراميش واحدة من أهم الفضائيات التي توفر محتوى ترفيهي متميز بل وهادف في الوقت ذاته هذا يجعلها دائمًا في مقدمة القنوات التي يقع عليها اختيار الآباء لتسلية أبنائهم طوال اليوم، وذلك يرجع إلى بعض المميزات التي توفرها القناة من بينها ما يلي: