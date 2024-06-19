شاهدوا مسلسل المؤسس عثمان بحلقاته الجديدة على قناة الفجر 2024 بجودة عالية.. تردد جديد على النايل سات والعرب سات!

تزايد الإقبال على متابعة قناة الفجر الجزائرية مؤخرًا لأنها تعرض المسلسل التاريخي التركي المؤسس عثمان بالإضافة إلى العديد من المسلسلات التركية والأفلام المترجمة إلى اللغة العربية، لذلك تعتبر من أهم القنوات الفضائية في العالم العربي بأكمله، ومن هذا المنطلق حظيت القناة بإعجاب المشاهدين وتمكنت من جذب قاعدة عريضة من الجمهور بفضل ما تعرضه على شاشتها من محتوى.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات

عشاق ومحبي متابعة المسلسل التركي الشهير المؤسس عثمان يمكنهم استقبال اشارة تردد قناة الفجر على القمر الصناعي نايل سات من خلال إضافة البيانات التالية:

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة الفجر على عرب سات

بالنسبة لمستخدمي القمر الصناعي عرب سات بإمكانهم استقبال القناة ومتابعة أحداث المسلسل التاريخي قيامة المؤسس عثمان والاستمتاع بأقوى الحلقات المعروضة، وذلك من خلال إدخال معلومات التردد التالية:

التردد: 11034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

طريقة استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية

لم يعد ضبط قنوات التلفزيون يحتاج إلى فني متخصص بل يمكن لأي فرد ضبط التردد من خلال ضغطة زر واحدة من المنزل، فقط من خلال اتباع ما يلي: