شاهدوا مسلسل المؤسس عثمان بحلقاته الجديدة على قناة الفجر 2024 بجودة عالية.. تردد جديد على النايل سات والعرب سات!

تزايد الإقبال على متابعة قناة الفجر الجزائرية مؤخرًا لأنها تعرض المسلسل التاريخي التركي المؤسس عثمان بالإضافة إلى العديد من المسلسلات التركية والأفلام المترجمة إلى اللغة العربية، لذلك تعتبر من أهم القنوات الفضائية في العالم العربي بأكمله، ومن هذا المنطلق حظيت القناة بإعجاب المشاهدين وتمكنت من جذب قاعدة عريضة من الجمهور بفضل ما تعرضه على شاشتها من محتوى.
تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات
عشاق ومحبي متابعة المسلسل التركي الشهير المؤسس عثمان يمكنهم استقبال اشارة تردد قناة الفجر على القمر الصناعي نايل سات من خلال إضافة البيانات التالية:
- التردد: 12034.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل تصحيح الخطأ: ¾.
تردد قناة الفجر على عرب سات
بالنسبة لمستخدمي القمر الصناعي عرب سات بإمكانهم استقبال القناة ومتابعة أحداث المسلسل التاريخي قيامة المؤسس عثمان والاستمتاع بأقوى الحلقات المعروضة، وذلك من خلال إدخال معلومات التردد التالية:
- التردد: 11034.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
طريقة استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية
لم يعد ضبط قنوات التلفزيون يحتاج إلى فني متخصص بل يمكن لأي فرد ضبط التردد من خلال ضغطة زر واحدة من المنزل، فقط من خلال اتباع ما يلي:
- يتم التوجه إلى القائمة على الرسيفر من خلال استخدام جهاز الريموت كنترول.
- بعد ذلك ينبغي الانتقال إلى خيار إعدادات الجهاز ثم اختيار زر البحث اليدوي.
- التحديد بعدها على قائمة الترددات ثم الاختيار منها أمر إضافة تردد جديد.
- يتم إدخال بيانات التردد الذي يخص القناة بصورة صحيحة مع تحري الدقة في المعلومات حتى لا يتم إعادة الخطوات ثانية.
- بعد ذلك ينبغي الضغط على خيار موافق من الريموت والانتظار حتى يتمكن الجهاز من تنزيل القنوات المتاحة.
- أخيرًا بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة ينبغي النقر على خيار حفظ.