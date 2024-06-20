“فرصة ذهبية”.. رصيدك 58000 ريال سعودي من بنك الرياض كأسرع بنك تمويل شخصي للسعوديين، دون الحاجة الى تحويل الراتب الوظيفي لسداد الديون

يقدم بنك الرياض كأسرع بنك تمويل شخصي خدماته التمويلية للأشخاص السعوديين العاملين بالقطاع الحكومي وأيضا القطاع الخاص، حيث يعمل على تقديم حلول التمويلية لسداد الديون، وذلك في حالة وجود متعثرات، وذلك دون الحاجة الي قيام الموظفين بتحويل راتبهم الوظيفي، بالإضافة إلى وجود مجموعة من المميزات التي يقدمها بنك الرياض، حيث أن جميع الخدمات التمويلية المقدمة تخضع لشروط الشريعة الاسلامية، كما أنه يقدم التمويل دون الحاجة الى وجود كفيل.

تمويل شخصي من بنك الرياض دون الحاجة الي تحويل الراتب

الان أصبح بإمكانك الحصول على تمويل شخصي بقيمة 58000 ريال سعودي من بنك الرياض كأسرع بنك تمويل شخصي، ويتم قبول طلب التقديم على التمويل، وذلك بعد تقديم ما يثبت الراتب الوظيفي، والذي يقدر بمبلغ 1.066 ريال سعودي، يمنح البنك للعملاء فرصة سداد القرض، والتي قد تصل إلي 60 شهر أي خمس سنوات، وبذلك يكون المبلغ الإجمالي للقرض بعد سداد الأقساط والديون والاشتراكات 63.989 ريال سعودي، ويجب العلم أن هذه الأرقام تقديرية، حيث أنها تختلف من عميل الي أخر، وذلك دون الحاجة الي أن يقوم العميل بتحويل راتبة الوظيفي.

كيفية الحصول على تمويل من بنك الرياض

يعمل بنك الرياض كأسرع بنك تمويل على تقديم مجموعة من الخطوات، والتي يجب توافرها في الأشخاص المتقدمين للحصول على القرض، وذلك للقيام بسداد الديون دون الحاجة الى تحويل الراتب الوظيفي، وإليك هذه الخطوات كما يلي: