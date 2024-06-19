فرصة العمر: اقتراب موعد السحب على جائزة الــ 1000000 دولار مع مسابقة الحلم 2024

اقترب موعد السحب على الجائزة الكبرى لمسابقة الحلم 2024، والمقرر إجراؤه مع نهاية عيد الأضحى المبارك، حيث تُعد مسابقة الحلم واحدة من أبرز المسابقات التلفزيونية في العالم العربي، بقيادة الإعلامي القدير مصطفى الأغا، كما تُقدم المسابقة جوائز مالية ضخمة تصل قيمتها الإجمالية إلى 3.5 مليون دولار سنويًا، تشمل جوائز أسبوعية بقيمة 5000 دولار، وجوائز شهرية بقيمة 100 ألف دولار تُمنح 12 مرة في السنة، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها مليون دولار في نهاية العام.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

للاشتراك في مسابقة الحلم 2024، يمكن للراغبين من مختلف الدول العربية إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “dream” إلى الأرقام المخصصة لكل دولة. الأرقام هي كما يلي:

من جمهورية مصر العربية: 95458

من السعودية:

STC: 858888

MOBILY: 650444

ZAIN: 755505

الإمارات:

ETISALAT: 5544

DU: 3636

تونس: 85988

المغرب:

maroctel: 9669

INWI: 9669

الأردن:

Zain: 94099

Orange: 94099

البحرين:

ZAIN: 94000

BATELCO: 94000

STC: 94000

سوريا:

Syriatel: 1565

MTN: 1555

الكويت:

STC: 4141

Zain: 4141

فلسطين:

JAWWAL: 1625

ooredoo: 6144

العراق:

ZAIN: 2770

ASIACELL: 2266

KOREK: 2180

اليمن:

Sabafon: 5222

You: 5222

Yemen Mobile: 5222

الآن مع فرصة العمر مليون دولار بانتظارك مع مسابقة الحلم

الآن فرصة العمر في مسابقة الحلم، لديك الفرصة للفوز بجوائز مالية ضخمة وكبيرة، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى بمليون دولار، هناك جائزة أسبوعية بقيمة 5000 دولار، وجائزة شهرية تُمنح 12 مرة في السنة بقيمة 100 ألف دولار، لا تفوت هذه الفرصة لتغيير حياتك مع مسابقة الحلم.

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