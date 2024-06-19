فرصة العمر: اقتراب موعد السحب على جائزة الــ 1000000 دولار مع مسابقة الحلم 2024

اقترب موعد السحب على الجائزة الكبرى لمسابقة الحلم 2024، والمقرر إجراؤه مع نهاية عيد الأضحى المبارك، حيث تُعد مسابقة الحلم واحدة من أبرز المسابقات التلفزيونية في العالم العربي، بقيادة الإعلامي القدير مصطفى الأغا، كما تُقدم المسابقة جوائز مالية ضخمة تصل قيمتها الإجمالية إلى 3.5 مليون دولار سنويًا، تشمل جوائز أسبوعية بقيمة 5000 دولار، وجوائز شهرية بقيمة 100 ألف دولار تُمنح 12 مرة في السنة، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها مليون دولار في نهاية العام.
كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024
للاشتراك في مسابقة الحلم 2024، يمكن للراغبين من مختلف الدول العربية إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “dream” إلى الأرقام المخصصة لكل دولة. الأرقام هي كما يلي:
من جمهورية مصر العربية: 95458
من السعودية:
STC: 858888
MOBILY: 650444
ZAIN: 755505
الإمارات:
ETISALAT: 5544
DU: 3636
تونس: 85988
المغرب:
maroctel: 9669
INWI: 9669
الأردن:
Zain: 94099
Orange: 94099
البحرين:
ZAIN: 94000
BATELCO: 94000
STC: 94000
سوريا:
Syriatel: 1565
MTN: 1555
الكويت:
STC: 4141
Zain: 4141
فلسطين:
JAWWAL: 1625
ooredoo: 6144
العراق:
ZAIN: 2770
ASIACELL: 2266
KOREK: 2180
اليمن:
Sabafon: 5222
You: 5222
Yemen Mobile: 5222
الآن مع فرصة العمر مليون دولار بانتظارك مع مسابقة الحلم
الآن فرصة العمر في مسابقة الحلم، لديك الفرصة للفوز بجوائز مالية ضخمة وكبيرة، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى بمليون دولار، هناك جائزة أسبوعية بقيمة 5000 دولار، وجائزة شهرية تُمنح 12 مرة في السنة بقيمة 100 ألف دولار، لا تفوت هذه الفرصة لتغيير حياتك مع مسابقة الحلم.
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