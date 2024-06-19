بدون شروط تعجيزية! استفيدي من دعم الإسكان الاجتماعي 2024 للمطلقات والأرامل.. امتلكي بيتك الآن!

قام صندوق الإسكان الاجتماعي وأيضًا الدعم العقاري بالإعلان عن شروط الحصول على دعم الاسكان الاجتماعي 2024 للمطلقات والارامل، كما أعلن عن قرب موعد طرح الشقق السكنية الجديدة التي تكون تابعة إلى وزارة الإسكان وأيضًا المجتمعات والمرافق العمرانية، والتي يتم طرحها للمواطنين من فئة محدودي الدخل التي على رأسها الأرامل والمطلقات، لذلك يتساءل الكثيرون عن شروط الحصول على الشقق وهذا ما سوف نسلط عليه الضوء خلال مقالنا.
شروط الحصول على دعم الاسكان الاجتماعي 2024 للمطلقات والارامل
يرغب الكثيرون في معرفة شروط الحصول على دعم الاسكان الاجتماعي 2024 للمطلقات والارامل، والجدير بالذكر أن جميع الفئات ذات الدخل المحدود يمكنها أن تقدم للحصول على هذه الشقق، ومن أبرز تلك الفئات التي تولي لها وزارة الإسكان الاجتماعي اهتمام بالغ هُن المطلقات والأرامل، وحتى يتمكنون من التقديم يشترط عليهم تقديم مجموعة هامة من الأوراق والمستندات التي سوف نوضحها في الفقرة القادمة.
المستندات المطلوبة للتقديم
تتمثل المستندات التي يجب تقديمها على ما يلي:
- أولًا ينبغي تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للأرملة أو المطلقة.
- كذلك يجب إرفاق إيصال حديث خاص بالمرافق يوضح محل السكن الحالي للأرملة أو المطلقة، وهذا الإيصال قد يكون وصل كهرباء أو مياه أو غاز.
- وأيضًا ينبغي تقديم قيد عائلي.
- بالإضافة إلى وجوب تقديم ما يثبت البيانات الخاصة بالمعاش الشهري وذلك بالنسبة للأرملة أو لأصحاب المعاشات.
- كما ينبغي للمطلقات تقديم صورة مستند النفقة.
- بينما في حالة قمت بالحجز مسبقًا في الطرح السابق دون تخصيص، ينبغي تقديم إثبات بأنه تم سحب المقدم الخاص بجدية الحجز.
- كذلك يجب تقديم وثيقة الطلاق أو الزواج أو شهادة الوفاة الخاص بالزوج، وذلك لإثبات الحالة الإجتماعية للأرامل والمطلقات.
- وأخيرًا لابد من تقديم صورة الشهادات الرسمية التي تتعلق بالحالة الإجتماعي وأيضًا بيان يوضح عدد أفراد أسرتك.