“عيدكم سعيد هدية سامسومج للشباب” أقوى هاتف رائد من سامسونج بديل مثالي لـ Galaxy S23

تقدم شركة سامسونج جالكسي هدية رائعة لمقتني هواتفها وذلك في أيام عيد الأضحى المبارك، وتعد تلك الهدية هي مفاجأة سارة وخاصة لفئة الشباب حيث تقدم هاتف Samsung galaxy s23 fe بسعر مغري جدا، كما يدعم أيضاً ميزات عديدة ومتميزة، ولأن الكثير يبحث عن مواصفات ذلك الهاتف سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن أقوى هاتف رائد من سامسونج بديل مثالي لـ Galaxy S23.

مواصفات هاتف Samsung galaxy s23 fe

يدعم هاتف Samsung galaxy s23 fe الكثير من المواصفات الرائعة والتي منها ما يلي:

نوع الهاتف هاتف ذكي اسم الهاتف Samsung galaxy s23 fe عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM GPRS يدعم Edge يدعم بلوتوث يدعم واي فاي يدعم نوع الشاشة Amoled حجم الشاشة ٦,٣ بوصة معدل التحديث ١٢٠ هرتز عدد الكاميرات ٣ كاميرات دقة الكاميرا الخلفية ٥٠ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ١٠ ميجا بيكسل سعة البطارية ٤٥٠٠ ملي امبير نسبة سرعة الشحن ٢٥ وات الرامات ٨ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ٢٥٦ جيجا بايت نوع المعالج Exynos 2200 نظام التشغيل اندرويد ١٤

مميزات هاتف Samsung galaxy s23 fe

يحتوي هاتف Samsung galaxy s23 fe على ميزات عديدة جعلت الكثير يرغب في شرائه منها ما يلي:

وأول مميزات ذلك الهاتف أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦,٣ بوصة تمكنك من الحصول على رؤية واضحة وممتعة.

كذلك أيضاً يدعم ألوان عصرية وشيك وشكل أنيق وجذاب وعصري يتناسب مع جميع الاذواق والاعمار والفئات.

كما يدعم أيضاً ذاكرة تخزين داخلية كبيرة جداً لتحميل أكبر الملفات والصور والموسيقى والفيديوهات.

وأيضا يدعم كاميرا خلفية بدقة وجودة عالية تمنحك صورة غاية الروعة والجمال.

أسعار هاتف Samsung galaxy s23 fe

بعد عرض مواصفات ومميزات هاتف Samsung galaxy s23 fe بدأ الكثير يتساءل عن أسعاره، وهي كما يلي: