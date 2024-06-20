“عيدكم سعيد هدية سامسومج للشباب” أقوى هاتف رائد من سامسونج بديل مثالي لـ Galaxy S23

شهاب محمد تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
“عيدكم سعيد هدية سامسومج للشباب” أقوى هاتف رائد من سامسونج بديل مثالي لـ Galaxy S23

تقدم شركة سامسونج جالكسي هدية رائعة لمقتني هواتفها وذلك في أيام عيد الأضحى المبارك، وتعد تلك الهدية هي مفاجأة سارة وخاصة لفئة الشباب حيث تقدم هاتف Samsung galaxy s23 fe بسعر مغري جدا، كما يدعم أيضاً ميزات عديدة ومتميزة، ولأن الكثير يبحث عن مواصفات ذلك الهاتف سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن أقوى هاتف رائد من سامسونج بديل مثالي لـ Galaxy S23.

مواصفات هاتف Samsung galaxy s23 fe

يدعم هاتف Samsung galaxy s23 fe الكثير من المواصفات الرائعة والتي منها ما يلي:

نوع الهاتفهاتف ذكي
اسم الهاتفSamsung galaxy s23 fe
عدد الشرائحاثنين
نوع الشريحةNano SIM
GPRSيدعم
Edgeيدعم
بلوتوثيدعم
واي فاييدعم
نوع الشاشةAmoled
حجم الشاشة٦,٣ بوصة
معدل التحديث١٢٠ هرتز
عدد الكاميرات٣ كاميرات
دقة الكاميرا الخلفية٥٠ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية١٠ ميجا بيكسل
سعة البطارية٤٥٠٠ ملي امبير
نسبة سرعة الشحن٢٥ وات
الرامات٨ جيجا بايت
سعة التخزين الداخلية٢٥٦ جيجا بايت
نوع المعالجExynos 2200
نظام التشغيلاندرويد ١٤

مميزات هاتف Samsung galaxy s23 fe

يحتوي هاتف Samsung galaxy s23 fe على ميزات عديدة جعلت الكثير يرغب في شرائه منها ما يلي:

  • وأول مميزات ذلك الهاتف أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦,٣ بوصة تمكنك من الحصول على رؤية واضحة وممتعة.
  • كذلك أيضاً يدعم ألوان عصرية وشيك وشكل أنيق وجذاب وعصري يتناسب مع جميع الاذواق والاعمار والفئات.
  • كما يدعم أيضاً ذاكرة تخزين داخلية كبيرة جداً لتحميل أكبر الملفات والصور والموسيقى والفيديوهات.
  • وأيضا يدعم كاميرا خلفية بدقة وجودة عالية تمنحك صورة غاية الروعة والجمال.

أسعار هاتف Samsung galaxy s23 fe

بعد عرض مواصفات ومميزات هاتف Samsung galaxy s23 fe بدأ الكثير يتساءل عن أسعاره، وهي كما يلي:

  • ومن المقرر أن يتم طرح ذلك الهاتف في جميع الأسواق المصرية مقابل سعر ٢٢ ألف و٢٢٢ جنيه مصري.
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
شهاب محمد

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
بحث ur.gov.iq طريقة الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني في العراق 2024 وقيمة الغرامة
إنضم لقناتنا على واتساب