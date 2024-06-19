بدون شروط أو تعقيدات.. سكن ميسور التكلفة من الأوقاف 2024.. سارع بالتقديم!

أعلن مصدر موثوق من هيئة الأوقاف أن الوزارة سوف تطرح شقق الأوقاف 2024 والتي ستكون بعد يوم 30 يونيو القادم داخل مدينة بدر، مع العلم أنه من المقرر أن تكون هذه الشقق ذات تشطيب كامل كما أنها ستعرض في المزاد العلني، كذلك سوف يتم تحديد القيمة السوقية لتلك الشقق في موعد وتاريخ الطرح، وأيضًا سوف يحتاج الأشخاص الذين يريدون التقديم دفع مبلغ للحجز وذلك وفقًا للشروط التي وضعتها الوزارة، وسوف نوضح جميع ما ورد بخصوص هذا الموضوع خلال مقالنا.

شقق الأوقاف 2024

أكدت المصادر فيما يخص شقق الأوقاف 2024 أنه سوف يتم الإعلان قريبًا عن جميع التفاصيل الخاصة بأسعار ومساحات الشقق، كذلك قد أوضح أنه بجب على الأشخاص الذين يريدون التقديم للحصول على هذه الشقق تقديم الأوراق المطلوبة قبل أن يتم طرح الشقق بشكل رسمي، إذا تسعى الهيئة بكل جهدها حتى تحقق التميز والاختلاف في طرح تلك الشقق السكنية.

كما أشار المصدر إلى أن تلك المبادرة تهدف بشكل أساسي لتوفير المسكن المناسب لكافة شرائح اامجتمع على اختلافها، كذلك فإنه سوف يتم العمل على توفير جميع التسهيلات في عملية السداد، مما يضمن النزاهة والشفافية فيما يخص العمليات الإدارية التي تتعلق بالشقق السكنية، مع العلم أنها سوف تتميز بالأسعار العادلة وأيضًا السكن الجيد والملائم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن شروط التقديم في الأيام القادمة.

المحافظات المشمولة في طرح شقق الأوقاف

من المقرر أن يتم طرح الشقق في مختلف محافظات مصر التي من أهمها: الجيزة، القاهرة، القليوبية، السويس، بورسعيد، الفيوم، الشرقية، بني سويف، طنطا، البحر الأحمر، كفر الشيخ، المحلة، الإسكندرية، دمياط، المنوفية، البحيرة، المنيا، الدقهلية، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، الأقصر، قنا، أسوان.