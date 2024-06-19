فرصة عمل مميزة في الكويت.. تعرف على جميع شروط الحصول على تأشيرة العمل من سفارة الكويت

حدد السفارة الكويتية شروط الحصول على تأشيرة العمل، حيث تعد دول الكويت واحدة من أكثر وأغنى الدول العربية التي توفر العديد من فرص العمل الرائعة والمميزة في مجموعة مختلفة من التخصصات، حيث أن الكثيرون قد يرغبون في السفر خارج البلاد، ولكن في وقت سابق قد تم إصدار قرار يمنع استقبال أي طلبات خاصة بإصدار التأشيرات الخاصة بالعمل، وسوف نوضح لكم الشروط الخاصة بالتأشيرة وغيرها من الأمور الهامة خلال مقالنا.

شروط الحصول على تأشيرة العمل

أعلنت السفارة الكويتية عن شروط الحصول على تأشيرة العمل وفتح باب الاستقبال مرة أخرى بعد توقف وصلت مدته حتى عام ونصف، كذلك قد أوضحت السفارة أن هناك بعض الشروط التي ينبغي توافرها في المتقدمين، والتي تتمثل فيما يلي:

أولًا يجب أن يكون عمر المتقدم ما بين 21 إلى 45 عام.

كذلك ينبغي على المتقدم أن يجيد التحدث باللغة العربية والكتابة.

وأيضًا يجب تقديم جميع الوثائق والمستندات الرسمية المطلوبة.

بالإضافة إلى وجوب خضوع المتقدم إلى الكشف الطبي في مركز معتمد من الحكومة.

كما يجب تسجيل الرقم القومي المتعلق بالشخص المتقدم داخل السجلات الطبية، وذلك لضمان عدم حدوث أي تلاعب أو تعديل بها.

ينبغي أن يمتلك المتقدم الحد الأدنى من الخبرة والتي تبلغ 3 سنوات على الأقل في التخصص الذي سوف يعمل به داخل الكويت.

مع وجوب امتلاك مؤهل يناسب الوظيفة.

وأخيرًا يجب استخراج العقد الخاص بالعمل من وزارة العمل الكويتية.

مدة استخراج فيزا عمل في الكويت

إن استخراج فيزا العمل داخل دولة الكويت لا تستغرق وقت طويل أبدًا، حيث يمكن استخراجها في مدة لا تتعدى الأسبوعين، وذلك من تاريخ تقديمك للحصول عليها، حيث عملت الدولة والجهات المعنية على تسهيل جميع الأمور على العمالة الوافدة إليها من الدول الأخرى.