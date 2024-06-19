بنقرة زر واحدة! استعلم عن نتائج ابنك بسهولة من خلال تطبيق ولي الأمر home.moe.gov.om

يتوجه الكثير من الطلاب إلى البوابة التعليمية home.moe.gov.om، وذلك حتى يتمكنوا من الاستعلام النتيجة الخاصة بهم ومعرفتها بصورة إلكترونية، حيث أن البوابة تعمل على توفير الكثير من الخدمات الإلكترونية الهامة، والتي من أبرزها الاطلاع على الكتب الخاصة بالمدرسة، وتقارير الغياب والحضور، وأيضًا استخراج نتائج الطلاب وغيرهم، وسوف نوضح أهم التفاصيل المتعلقة بهذه البوابة خلال مقالنا.

البوابة التعليمية سلطنة عمان نتائج الطلاب

إن البوابة التعليمية تسهل على الطلاب وأولياء الأمور الكثير من الخدمات، والتي من أهمها استخراج النتائج وسوف نوضح لكم خطوات للاستعلام فيما يلي:

أولًا يتم الدخول إلى البوابة التعليمية سلطنة عمان نتائج الطلاب.

بعدها يجب تسجيل البيانات الخاصة بالطالب والتي تتمثل في اسمه وكلمة المرور.

ثم تأكد من أن البيانات المدخلة صحيح، ثم انقر على كلمة قرار نتائج الطلاب.

كذلك ينبغي أن تقوم بكتابة الرقم المدني لولي الأمر أو رقم الطالب.

و أخيرًا انقر على كلمة عرض النتيجة وسوف تظهر أمامك.

تسجيل الدخول ولي الأمر البوابة التعليمية سلطنة عمان

إن البوابة التعليمية الخاصة بسلطنة عمان تتيح لأولياء الأمور إمكانية التعرف على مستوى أبنائهم التعليمي، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في متابعة الأبناء والعمل على تحسين مستواهم في حالة الاحتياج لذلك، والجدير بأن من أهم مزايا البوابة أنها تتيح تلك الخدمات بصورة إلكترونية وذلك ما يوفر الوقت والجهد على أولياء الأمور، وأيضًا يمكنهم من المتابعة عن قرب في أي مكان وبخطوات غاية في البساطة دون الذهاب إلى أي مكان، مع العلم أن خدمات البوابة لا تقتصر فقط على متابعة المستوى التعليمي ولكنها توفر الكثير من الخدمات التي من أهمها الغياب والحضور والدرجات وغيرهم.