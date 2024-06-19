” مبروك النجاح بالدبلوم” دلوقت متاح رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر نتيجة نت وموقع بوابة التعليم الفني نتائج الدبلوم

تهانينا لجميع الطلاب الذين أتموا امتحاناتهم في الدبلومات الفنية لعام 2024، ويسعدنا أن نقدم لجميع المترقبين الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية الروابط الخاصة بالنتيجة، لمتابعتها فور الإعلان عنها، حيث يمكنكم الآن الاطلاع عليها من خلال الرابط المتاح على نتيجة نت وموقع بوابة التعليم الفني.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024

هذا وللاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 ، يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم أو بوابة الدبلومات الفنية.

اختيار خيار “نتائج الدبلومات الفنية”.

إدخال رقم الجلوس الخاص بكم واختيار المحافظة التي قمتم بإجراء الامتحانات فيها.

الضغط على زر “عرض النتيجة”.

موقع نتيجة نت لعرض نتيجة الدبلومات الفنية 2024

كما يمكن الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2024 من خلال موقع نتيجة نت، والذي يعد أحد أهم المواقع لعرض النتائج وإتاحتها للطلاب بمنتهى السهولة فور الاعلان عنها وبرقم الجلوس فقط، كما يتيح الموقع للطالب ترتيبه سواء على مستوى المدرسة أو الإدارة التعليمية والمحفظة والجمهورية بالكامل.

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