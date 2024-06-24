حمله الآن.. رابط تحميل الواتس الذهبي على الهاتف النسخة الأصلية 

يبحث العديد من الأشخاص في جميع دول العالم عن الخطوات الواجب اتباعها لتحميل الواتس الذهبي، فهو يعد من من أفضل إصدارات نسخة الواتس المعدلة في الوقت الحالي، ويتم تحميله لإرسال رسائل نصية لأي شخص تريد التواصل معه، كما أنه يتميز بالكثير من المميزات التي تجعله يلبي كافة احتياجات المستخدمين، وفي السطور القادمة سوف نوضح لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع بالتفصيل.

تحميل الواتس الذهبي

وفي هذه الفقرة سنعرض لكم طريقة تحميل الواتس الذهبي بالإصدار الجديد، وذلك عن طريق الخطوات الآتية، وهي:

في الخطوة الأولى قم بحذف الإصدار السابق من التطبيق القديم.

يمكنك الحصول على أحدث إصدار من تطبيق الواتساب الذهبي بواسطة تحميله من متصفح جوجل.

قم بالدخول إلى مدير الملفات ثم الانتقال إلى التحميل ثم تابع تثبيت التحديث.

وبعد التخلص من عملية تثبيت الواتس آب الجديد على هاتفك قم بتشغيله وسوف تكون كافة محادثتك السابقة متوفرة لك للإطلاع عليها.

مميزات تطبيق الواتساب الذهبي

هناك العديد من المميزات الذي يتميز به الإصدار المحدث لتطبيق الواتساب الذهبي الجديد، ولكي يستطيع عمل العديد من الأشياء المتنوعة مثل: