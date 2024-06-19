مبروك للجميع.. استعلم الان عن نتائج شهادة البكالوريا 2024 بالجزائر عبر الموقع الرسمي

ينتظر جميع الطلاب ظهور نتائج شهادة البكالوريا 2024 بالجزائر بفارغ الصبر وذلك بعد أن أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر ظهورها خلال الأيام القليلة القادمة، كما أكدت على أن الطلاب بإمكانهم الاطلاع على الكشوفات بسهولة من خلال الموقع الرسمي للوزارة بصورة إلكترونية بعد اعتماد المديريات التعليمية لها ومن ثم إتاحتها قريبًا للجميع.

نتائج شهادة البكالوريا 2024 بالجزائر

أعلنت وزارة التعليم الجزائري أن نتائج شهادة البكالوريا 2024 بالجزائر ستكون متاحة للطلاب وأولياء الأمور قريبًا، وقد أفصحت بعض الجهات المسؤولة أن النتائج سيتم اعتمادها وطرحها في 15 من يوليو المقبل وذلك بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد درجات الطلاب وجدير بالذكر أن الطلاب قد بدأوا الامتحانات في 9 من يونيو الجاري وتم الانتهاء منها في 13 من نفس الشهر، وقد نوهت الإدارة على أن الاستعلام يتم بخطوات بسيطة وميسرة على الجميع وذلك من خلال موقع فضاء التلامذة.

رابط نتائج البكالوريا 2024

حتى يتمكن الطلاب من الاطلاع على درجاتهم التي حصلوا عليها في الامتحانات بإمكانهم استعمال رابط النتائج الرسمي، وعليه فقد كشفت بعض المصادر الموثقة أن عمليات التصحيح تتم بدقة بالغة حتى يأخذ كل طالب الدرجة التي يستحقها بناءً على إجابته، ويتم ذلك بناءً على الخطوات التالية: