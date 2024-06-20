اغاني وناسة لولو مبتخلصش .. تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات برامج لولو وميدو الشقية

أصبح تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات من أبرز الترددات التي اشتهرت خلال الساعات الراهنة وذلك لأنها من أهم القنوات التي اكتسبت شهرة واسعة في الآونة الأخيرة، خصوصًا بين أطفال الوطن العربي إذ تميزت القناة بمحتواها الفريد والمميز الذي تقدمه عبر شاشتها، مما جعلها وجهة مفضلة للعديد من الأسر العربية التي تبحث عن برامج ترفيهية وتعليمية لأطفالها.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات

يهتم العديد بالتعرف على تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات لضبط أجهزتهم والاستمتاع بالمحتوى المميز الذي تقدمه القناة لأطفالهم، فيما يلي ترددات قناة وناسة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات:

تردد قناة وناسة على قمر النايل سات

التردد: 11595.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

2- وأما تردد القناة على قمر العرب سات يكون على النحو التالي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الاستقطاب: عمودي

الجودة: SD

تنزيل تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات

تعد قناة وناسة واحدة من أفضل القنوات التي يتابعها الأطفال للتعلم والترفيه والتسلية إذ تتميز القناة بمحتواها الراقي والمميز والهادف الذي يتضمن أناشيد وبرامج تعليمية تهدف إلى تقديم تجربة مشاهدة ممتعة وتعليمية للأطفال، وإليكم أبرز مزايا تنزيل تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات: