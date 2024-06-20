اجازة سعيدة مع توم وجيري .. تردد قناة توم وجيري على النايل سات 2024 الجديد لمتابعة الحلقات المسلية

أصبح تردد قناة توم وجيري على النايل سات 2024 الجديد من أبرز الترددات التي تزايدت معدلات البحث عنها من قبل الآباء، الأمهات، والأطفال، ومن الجدير بالذكر أن القناة تعد من أنجح وأشهر قنوات الأطفال في العالم، وذلك بفضل برامجها ومسلسلاتها المميزة والفريدة، ويحرص العديد من الأطفال على معرفة تردد القناة لمتابعة المسلسل الكرتوني الشهير “توم وجيري” إذ تقدم القناة حلقات كوميدية وشيقة من هذا المسلسل بجودة عالية، مما يضمن تجربة مشاهدة ممتعة، كما أنها حظيت بشعبية واسعة ومشاهدات عالية جداً في جميع أنحاء الوطن العربي.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات 2024 الجديد

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأطفال والأهالي يتساءلون عبر محرك البحث الشهير جوجل عن تردد قناة توم وجيري على النايل سات 2024 الجديد، وتعتبر القناة من أكثر القنوات شعبية وتأثيرًا على الأطفال الصغار حيث تقدم أروع وأشهر الرسوم المتحركة المفضلة لديهم.

وتتميز هذه القناة بإنتاجها الممتاز وتعرض مجموعة من أجمل أفلام الرسوم المتحركة الشهيرة من ديزني مثل “سنووايت” و”سندريلا”، بالإضافة إلى الكرتون الشهير “توم وجيري” الذي يحبها الكثير من الأطفال وعدد كبير من المشاهدين، مما يجعلها واحدة من القنوات المفضلة للعائلات.

وأما تردد قناة توم وجيري على النايل سات:

التردد: 12149.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

وأما ترددها على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11315

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

خطوات استقبال تردد قناة توم وجيري على النايل سات 2024 الجديد

يمكنك استقبال تردد قناة توم وجيري على النايل سات 2024 الجديد من خلال اتباع العديد من التعليمات التالية: