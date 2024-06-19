وزارة التربية تحدد موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 في عموم المحافظات العراقية

في خطوة مهمة، من المتوقع أن تعلن وزارة التربية العراقية خلال الساعات القادمة نتائج الثالث متوسط الدور الأول لعام 2024، ومن المعروف أن هذه النتائج تنتظر بشغف كبير من قبل الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء، سيتم الإعلان عن نتائج الامتحانات لكافة المحافظات العراقية على حدة، حيث تقوم الوزارة بإصدار النتائج رسميًا لكل مديرية ضمن مديريات التربية العراقية بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق والمراجعة الدقيقة، للاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 يمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة الإعلانات الرسمية التي ستنشر على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية العراقية، سيتم نشر روابط مباشرة للاستعلام عن النتائج حين تكون متاحة، كما أننا سنوافيكم بكل جديد حول إعلان النتائج.

موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن استعدادها للكشف عن نتائج الثالث المتوسط للدور الأول في جميع المحافظات، تم إصدار توجيهات رسمية من الوزارة إلى المديريات التعليمية لتوفير الخدمات للطلاب، بدأت عمليات التصحيح في جميع المحافظات منذ الانتهاء من الاختبارات، ومن المتوقع ظهور النتيجة خلال الساعات المقبلة.

نتائجنا يقدم نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024

في خطوات بسيطة وسهلة، يُمكن للطلاب الآن الاطلاع على نتائجهم عبر موقع نتائجنا الإلكتروني، وإليك خطوات الاستعلام عن النتيجة:

الولوج إلى الموقع الرسمي لنتائجنا عبر الإنترنت. بعد ذلك، قم باختيار المحافظة التي ينتمي إليها المدرسة التي تدرس فيها. مجرد النقر على كلمة “تنزيل”، سيبدأ جهازك في تنزيل النتائج المطلوبة. بعد فك الضغط عن النتائج، يجب عليك البحث عن اسمك ضمن قوائم الطلاب الموجودة. وبهذه الخطوة الأخيرة، يمكنك الاطلاع على نتيجتك بالدرجات المحققة.

بهذه الطريقة البسيطة والواضحة، يتمكن الطلاب الآن من الاستعلام عن نتائجهم بكل يسر وسهولة عبر موقع نتائجنا الإلكتروني.