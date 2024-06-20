بالاسم استعلم عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 الوجبة السابعة عبر موقع وزارة العمل مظلتي

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 يرغب المواطنون بالاستعلام عنها، حيث يعتبر هذا البرنامج من أبرز برامج الدعم والمساعدة التي يتم توفيرها للفئات الأشد احتياجًا بالمجتمع، ولا بد من توافر مجموعة من الشروط التي تثبت أحقيتهم للحصول على مساعدات البرنامج، وفي السطور التالية نوضح لكم خطوات الاستعلام عن المقبولين للحصول على دعم هذا البرنامج وأهم الشروط اللازم توافرها.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024
الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024، يجب عليك الذهاب إلى منصة مظلتي واتباع هذه الخطوات:
- قم بزيارة منصة مظلتي الرسمية.
- ثم سجل الدخول عن طريق تسجيل الاسم ورقم المرور.
- بعدها على على الخدمات الإلكترونية.
- حدد اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة التي تريد الاستعلام عنها.
- قم باختيار المحافظة التابع لها المستفيد.
- سجل كل البيانات اللازمة في الحقول الخاصة بها.
- على على زر الاستعلام.
- انتظر ثواني حتى تظهر كشوف المقبولين.
- قم بتحميلها وابحث بداخلها بالاسم.
شروط برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق
وقد قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن مجموعة من الشروط الأساسية اللازم استيفاؤها في اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:
- لابد ان يكون المتقدم عراقي الجنسية وأن يكون مقيمًا بصورة كاملة داخل احدى المحافظات العراقية.
- يجب أن يكون سن الرجال أقل من 60 سنة ويتعدى 18 سنة.
- يجب ان يكون عمر النساء أقل من 55 سنة و يتعدى 15 سنة.
- يجب ألا يمتلك المتقدم أي مصادر للدخل الشهر الثابت أو وظيفة.
- يجب أن يقدم أسباب واضحة تبين استحقاقه للحصول على هذه المساعدات.
- عدم امتلاك سجل تجاري باسمه.
- عدم الاستفادة من أي برامج اجتماعية توفرها الحكومة.
- أن يكون عدد أفراد أسرة المتقدم أربعة اشخاص او اكثر.
- تقديم جميع المستندات اللازمة التي تحددها الوزارة.