“بغداد وكل المحافظات” استعلم عن نتائج الثالث متوسط 2024 موقع نتائجنا بالرقم الامتحاني للطالب

استعلم نتائج الثالث متوسط 2024 موقع نتائجنا حيث أنه من أبرز الموضوعات البحثية خلال الساعات الراهنة حيث يعيش العديد من طلاب هذه المرحلة في العراق حالة من التوتر والقلق خلال الفترة الحالية بعد انتهاء فترة الاختبارات في الأسبوع الماضي، ويولي الطلاب اهتمامًا كبيرًا لهذه المرحلة التعليمية الهامة التي تؤثر بشكل كبير على مسار حياتهم الدراسية.

نتائج الثالث متوسط 2024 موقع نتائجنا

استعلم عن نتائج الثالث متوسط 2024 موقع نتائجنا حيث من المتوقع أن تظهر بعد حلول عيد الأضحى، والجدير بالذكر أن عمليات التصحيح والرصد بشكل رسمي في جميع الإدارات واللجان الامتحانية قد بدأت من منذ انتهاء امتحانات الثالث المتوسط بعد اكتمال اختبارات الطلاب.

وأشارت الوزارة إلى أن لجان المراجعة تقوم حاليًا بإجراء مراجعة دقيقة على جميع النتائج التي تم التوصل إليها بعد التصحيح والرصد، للتأكد من صحتها وخلوها من أي أخطاء. وبعد ذلك، وسيتم رفع النتائج على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، بالإضافة إلى رفعها عبر موقع نتائجنا الإلكتروني الذي يعتبر مصدرًا رسميًا ومعتمدًا من قبل الوزارة.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 موقع نتائجنا

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 موقع نتائجنا يتم من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التالية:

توجه إلى موقع نتائجنا .

اضغط على تبويب “نتائج الصف الثالث المتوسط”.

حدد نتائج الدور الأول.

حدد بعد ذلك المحافظة أو الإدارة التعليمية التي يتبع لها الطالب.

قم بكتابة الاسم رباعيًا والرقم الامتحاني بدقة.

انقر على أيقونة “عرض النتيجة”

ستظهر النتيجة مباشرة أمامك بالدرجات.

باتباع هذه الخطوات، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستفادة من نتائج الثالث المتوسط بسهولة ويسر عبر الموقع الرسمي للتربية العراقية أو منصة “نتائجنا” المعتمدة، حيث يحصل الطالب على النتائج فور اعتمادها رسميا.