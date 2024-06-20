“5 آلاف شدة بين أيديك” شحن شدات ببجي موبايل PUBG Mobile UC بالاي دي بدون حظر حسابك.. مجربة ومضمونة 100%

طريقة شحن شدات ببجي موبايل PUBG Mobile UC سنذكرها لك في هذا المقال حيث يمكنك من خلالها أن تحصل على مزايا وتسهيلات كثيرة بالإضافة إلى الموارد وغيرها، فلعبة ببجي من أشهر الألعاب الإلكترونية في العالم وحصلت على نسبة تحميلات عالية جدًا وذلك لأنها لعبة جماعية مشوقة وتشعل روح المنافسة بين الأصحاب.

شحن شدات ببجي موبايل PUBG Mobile UC

يمكن شحن شدات ببجي موبايل PUBG Mobile UC 2024 من خلال إتباع مجموعة الخطوات التالية:-

من خلال موقع ببجي موبايل الأصلي على المتصفح.

أو أدخل على موقع “ميداس باي midasbuy” من متصفح موبايلك.

سجل الدخول من خلال كتابة حساب المستخدم بشكل صحيح.

اكتب بريدك الإلكتروني بشكل صحيح أو اكتب معرف اللاعب أي ID.

ستجد أمامك أكثر من طريقة للدفع؛ اختار الطريقة التي تناسبك.

انتظر رسالة على الموقع عبارة عن “الشدات المطلوبة، ورمز التفعيل للبطاقات”.

بعد ذلك ارجع إلى الموقع مرة ثانية لكتابة رمز التفعيل.

ادخل رمز البطاقة في المكان المخصص له.

سيحتاج البرنامج إلى التحقق من هويتك وذلك من خلال أن تدخل الحروف والأرقام المكتوبة أمامك.

في النهاية سيتم إضافة الشدات والمكافآت على حسابك.

مميزات موقع شحن شدات ببجي مدياس باي

يوفر لك الموقع العديد من المميزات التي تثري اللعبة وتجعلها أكثر إثارة وتشويقًا كالمزايا التالية: