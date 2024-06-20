720 ريال سعودي💸| التسجيل في حساب المواطن 1445 + طريقة تحديث بيانات الحساب وتقديم الاعتراض

حساب المواطن يعد من أهم برامج الدعم المقدمة للمواطنين حيث أتاحت وزارة الموارد البشرية السعودية التسجيل في برنامج حساب المواطن بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي عبر الإنترنت كما أوضحت الوزارة أهمية تحديث البيانات بشكل دوري لعدم توقف دعم حساب المواطن وفي حالة عدم الحصول على الدعم يمكن تقديم طلب اعتراض عبر موقع حساب المواطن.

خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن

يمكن التسجيل في حساب المواطن والاستفادة من الدعم وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على موقع حساب المواطن. قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة كلمة السر وإسم المستخدم. اضغط على الخدمات الإلكترونية. قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح. حدد عدد الأفراد التابعين. اضغط على تقديم الطلب. بعد ذلك تقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب والرد عليه سواء بالقبول أو الرفض.

طريقة تحديث البيانات حساب المواطن

تقدم وزارة الموارد البشرية العديد من الخدمات الإلكترونية وذلك بهدف توفير الجهد والوقت لدى المواطنين حيث أتاحت خدمة تحديث البيانات بشكل إلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

قم بفتح موقع حساب المواطن.

ثم ادخل كلمة السر وإسم المستخدم لتسجيل الدخول.

قم بكتابة رمز التحقق.

اضغط على تفاصيل الطلب ثم أدخل البيانات التي تريد تعديلها.

اضغط على كلمة تأكيد.

خطوات تقديم طلب اعتراض حساب المواطن

في حالة عدم الأهلية يمكنك تقديم طلب اعتراض وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية: