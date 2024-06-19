” عبر الموقع الرسمي ” رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس جميع الشعب

ينتظر الطلاب موعد ظهور نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول، كما أتاحت وزارة التعليم خدمة الاستعلام عن نتائج الدبلومات بشكل إلكتروني عبر بوابة التعليم الفني عبر الإنترنت من خلال رقم الجلوس والاسم رباعي وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة الدرجات النهائية ثم يتم اعتماد النتيجة رسميا من قبل وزير التعليم الدكتور رضا حجازي، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم خطوات استخراج نتائج الدبلومات الفنية عبر موقع الوزارة.

رابط استخراج نتائج الدبلومات الفنية 2024 دور اول

الكثير من الطلاب ينتظرون بفارغ الصبر موعد الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول حيث انتهى الطلاب في كل المحافظات المصرية من أداء امتحانات الدبلومات الفنية قبل عيد الأضحى، والآن يعيش الطلاب حالة من القلق والترقب لمعرفة موعد ظهور النتائج حيث أوضحت وزارة التعليم الفنية أنه عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة الدرجات النهائية يتم اعتماد النتيجة رسميا ورفعها عبر موقع الوزارة ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن النتائج بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة بهدف توفير الوقت والجهد لدى الطلاب وأولياء الأمور.

كيفية الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول

في ظل الاستفادة من التقنيات الحديثة أتاحت وزارة التعليم الفنية خدمة الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية بشكل إلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: