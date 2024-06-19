سجلي واحصلي على 8000 د.ج.. خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 وأهم شروط المنحة

منحة المرأة الماكثة في البيت برنامج دعم مالي تقدمه الحكومة الجزائرية للنساء اللواتي لا يعملن وليس لديهن أي مصدر دخل ثابت، يهدف هذا البرنامج إلى تقديم مساعدة مالية شهرية للنساء الماكثات في البيت، في إطار جهود الحكومة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتوفير سبل العيش الكريم للمرأة الجزائرية.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

إليكم خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2024:

قم بزيارة الوكالة الوطنية للتشغيل.

انقر على زر “منحة البطالة”.

اختر محل إقامتك والولاية التي تنتمي إليها.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

قم برفع جميع المستندات المطلوبة عبر الموقع.

تأكد من صحة البيانات المدخلة ثم انقر على زر “تسجيل”.

في النهاية، اضغط على زر “إرسال”، وسيتم مراجعة طلبك والرد عليك في أقرب وقت ممكن سواء بالقبول أو الرفض.

شروط منحة المرأة الماكثة في البيت

تحددت الحكومة الجزائرية عددًا من الشروط التي يجب توافرها للنساء الراغبات في التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت وتشمل:

أن تكون المتقدمة من جنسية جزائرية.

أن تكون مقيمة في الجزائر بشكل مستمر.

أن يكون عمر المتقدمة أكبر من 15 عامًا.

أن لا تكون المتقدمة عاملة.

أن لا تمتلك المتقدمة أي مصدر دخل.

هدف منحة المرأة الماكثة في البيت

توفير مساعدة مالية شهرية للنساء غير العاملات.

تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحصول على فرص الدعم الحكومي.

مساعدة النساء في تلبية احتياجاتهن الأساسية وتحسين مستوى معيشتهن.

تعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال توفير الدعم اللازم لها.

تأتي هذه المنحة كجزء من مبادرات أوسع تسعى إلى تمكين المرأة وتحقيق العدالة الاجتماعية في الجزائر.

فوائد منحة المرأة الماكثة في البيت