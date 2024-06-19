” وحش زمان رجع تاني ” هواوي تطرح هاتف هواوي نوفا Huawei nova Y 91 بمواصفات دبابة وبطارية عملاقة 

أعلنت شركة هواوي عن هاتفها الجديد Huawei nova Y 91، وجاء الهاتف بمواصفات عالمية وتصميم مميز وعصري وبطارية عملاقة 7000 ملي امبير مناسبة جدا لمحبي الالعاب، وتزايد البحث من قبل محبي وعشاق هواتف هواوي عن معرفة أهم مواصفات ومميزات هاتف Huawei nova Y 91 وهذا سوف نوضحه لكم في هذا المقال.

مواصفات هاتف هواوي نوفا Huawei nova Y 91

جاء هاتف Huawei nova Y 91، بمواصفات عديدة من أبرزها مايلي:

جاء الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

شاشة الهاتف من نوع IPS lcd.

نظام تشغيل الهاتف Emui 13.

بطارية الهاتف 7000 ملي امبير.

الشريحة من نوع Nano sim.

جاء الهاتف بألوان زاهية وعصرية متوفر باللون الفضي القمري والأسود النجمي.

حجم شاشة الهاتف 6,95 بوصة.

مميزات هاتف هواوي نوفا Huawei nova Y 9

يتميز الهاتف بالعديد من المميزات من أبرزها مايلي:

الهاتف يدعم شبكة الاتصال الجيل الرابع والثالث والثاني. يدعم الهاتف الموقع الجغرافي والواي فاي. الهاتف مقاوم للغبار والماء. يحتوي الهاتف على وسائل الأمان والحماية. يدعم الشحن السريع. به بصمة الاصبع. يدعم خاصية فتح الجهاز عبر الوجه.

مشتملات علبة هاتف هواوي نوفا Huawei nova Y 91

تحتوي علبة الهاتف علي العديد من المحتويات تتمثل فيما يلى:

هاتف Huawei nova Y 91. كتيب التعليمات به شرح استخدام الجهاز. كابل من نوع USB Type C. دبوس معدني. غطاء خلفي. رأس شاحن.

سعر هاتف هواوي نوفا y 91

أما بالنسبة لسعر هاتف هواوي نوفا y 91، في المملكة السعودية جاء على النحو التالي: