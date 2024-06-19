هل يقف دعم حساب المواطن فور انتهاء العقد من منصة ايجار .. الموارد البشرية توضح

وفقا لما تم ترديده من تساؤلات كثيرة من المواطنين المستحقين للدعم حول حقيقة هل يقف دعم البرنامج حال انتهاء العقد من منصة ايجار، حيث قامت هيئة الموارد البشرية التابعة للحكومة السعودية بالرد موضحة أن حساب المواطن قام بالانتهاء من أعمال صرف مبالغ الدعم خلال الايام الماضية للدفعة رقم 79 للمواطنين المستحقين، وأنه يتم التحضير للدفعة رقم 80، وسوف نقوم بتوضيح التفاصيل.

هل يقف دعم حساب المواطن فور انتهاء العقد

قامت هيئة الموارد البشرية بالرد على التساؤلات الخاصة بشأن هل يقف دعم حساب المواطن فور انتهاء العقد، موضحة أنه يجب على المواطنين المستفيدين من الدعم القيام بتحديث بيانتهم بشكل دوري، وأنه في حال انتهاء المستند، سوف يصبح المواطن غير مؤهل لاستحقاق الدعم، بالإضافة إلى أنه لن يتمكن من صرف قيمة الدعم، لذلك يجب على المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن أن يقوموا بتحديث بياناتهم باستمرار، وهذا ما شددت علية هيئة الموارد.

ما هي إجمالي المبالغ المدفوعة للمستحقين منذ إطلاق البرنامج

قامت هيئة الموارد بالمملكة السعودية بحصر إجمالي المبالغ التي تم دفعها للمواطنين السعوديين منذ إطلاق البرنامج، موضحة أنه تم صرف ما يقرب من (205) مليار ريال سعودي، (2.6) مليار، تم صرفها كتعويض عن دفعات سابقة، كما تم توضيح أن متوسط دعم الأسرة الواحدة يصل الى 1477 ريال سعودي، وأن 74% من المواطنين المستفيدين قاموا بصرف دعم هذه الدفعة، بالإضافة إلى أن برنامج دعم حساب المواطن يعمل على استقبال طلبات الاستحقاق، بالإضافة إلى التسجيلات الجديدة، وذلك وفقا للشروط التي تم وضعها من قبل برنامج الدعم واستيفاء المتقدمين للشروط، وذلك حتي يتمكنوا من استحقاق أهلية الدفعة رقم 80 من برنامج حساب المواطن، والتي من المقرر أن يتم صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة.