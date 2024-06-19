واتساب يُعلن مفاجأة سارة للمستخدمين!!.. WhatsApp بميزة جبارة للاندرويد والآيفون.. هتتفاجئ منها

واتساب من أشهر تطبيقات المراسلة الفورية التي أخذت شهرة كبيرة أمام ملايين المستخدمين في العديدي من الدول العربية والأجنبية، ويعمل التطبيق على إدخال العديد من المميزات والتحسينات الأكثر ملائمة لهواتف الأندرويد والأيفون، ومن أخر مميزات أضافها التطبيق هو خاصية مكالمات الفيديو، مما أعجب به الكثير من المستخدمين عند أول تعامل واستعمال معه، إلا أن المميزات مازالت جارية إلى الأن، وسيتم عرضها في أقرب وقت أمام جميع المستخدمين لكي يستمتعوا بها دون توقف.

تحديثات واتساب الجديد

وأكدت بعض مواقع التكنولوجيا، أن تطبيق واتساب أطلق إصدار تجريبي لميزة جديدة تعمل على تغيير طريقة التعامل مع عمليات نقل السجل الخاص بالدردشة بين كافة الأجهزة دون العودة إلى جوجل درايف، خاصة وأن الجميع كان ينتظر هذه الميزة بفارغ الصبر نظرًا لصعوبة نقل أرشيف المحادثات في حالة شراء هاتف جديد، مما ستتضمن هذه الميزة بان الملفات الراغب في نقلها ستتم بشكل تلقائي من التطبيق القديم إلى الجديد دون أي صعوبة في ذلك.

إضافات جديدة في واتساب

ومع هذه الميزة التي سيعمل تطبيق واتساب على إضافته في الفترة المقبلة، سيقوم كذلك بعرض رمز ” QR” عبر الهاتف القديم مع إبقاء كافة المعلومات الخاصة بالمستخدم، حتى أنه وبمجرد مسح الرمز الخاص بالإستجابة السريعة من الجهاز الجديد، سيسهم ذلك في نقل كافة بيانات الدردشة بمختلف الملفات المتمثلة في الصور والفيديوهات، وغيرها من المتطلبات الهامة التي يحتاج إليها المستخدم عند شراءه لهاتف جديد.