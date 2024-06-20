الوجبة الأخيرة ظهرت أم لا؟ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة pdf بعموم المحافظات العراقية عبر منصة مظللتي

اقترب موعد نزول اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق؛ فتهتم الحكومة العراقية بالمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا وأكثر فقراً بحيث يتمكنون من توفير احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة، وحرصًا على أن تصل المساعدات إلى مستحقيها وضعت مجموعة من الشروط كما أن هذه الشروط تسهل عليهم معرفة الأشخاص المحتاجين وبالتالي توصيل الدعم لهم بسهولة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

صرحت وزارة العمل العراقية بأن سيتم الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة قريبًا وذلك بعد الانتهاء من فحص الطلبات ومراجعتها ومعرفة من تنطبق عليه جميع الشروط الموضوعة، وعندما تعلن الوزارة عن ظهور كشوفات الأسماء يمكنك الاستعلام عنها من خلال الخطوات التالية:-

ادخل على الموقع الرسمي لـ منصة مظلتي على الشبكة العنكبوتية.

على الشبكة العنكبوتية. سجل الدخول على المنصة من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

بعد ذلك اختار خدمات الحماية الاجتماعية.

اضغط على أسماء الرعاية الاجتماعية، ثم حدد رقم الوجبة والدفعة والمحافظة.

بعدها اضغط على “بحث” وستظهر أمامك النتائج.

تظهر النتيجة في ملف PDF وبالتالي يمكنك تنزيل الملف على جهازك إذا كنت تريد الاحتفاظ به للرجوع له مرة أخرى.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

وضعت الوزارة مجموعة من الشروط لابد أن تستوفيها كاملةً حتى تتمكن من الحصول على الدفعة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية، وهذه الشروط كالتالي:-