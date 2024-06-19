وزارة العمل .. تعلن بشكل رسمي تمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي عمان 2024

أعلن رسميا في سلطنة عمان عن تمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي لفئات الموظفين المنهي خدماتهم، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها، المنفعة الوظيفية تعتبر إحدى الإعانات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك وفقا للضوابط والشروط المحددة، وتعمل السلطنة بجهد على تقديم الدعم والإعانة لجميع فئات المواطنين، من جانبها، أكدت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على أهمية هذا الإعلان، مما يعكس التزام الحكومة بتقديم الخدمات اللازمة لمجتمعها.

تمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي عمان

أكدت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في سلطنة عمان، تنفيذًا لتوجيهات جلالة السلطان هيثم بن سعيد آل تيمور، سيتم تمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي لجميع المواطنين المنهي خدمتهم إلى شهر يوليو القادم، وأوضحت الهيئة أن جميع الإجراءات اللازمة ستكتمل وفقا للنظام المعمول به، مؤكدة على أهمية تقديم هذه المنافع للمواطنين الذين انتهت خدمتهم ودورهم في خدمة الوطن.

كيف احدث بيانات الامان الوظيفي؟

يمكن تحديث بيانات الأمان الوظيفي من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل باتباع الخطوات التالية: