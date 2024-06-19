مبرووك! لينك نتائج الثالث متوسط دور أول 2024 في المحافظات العراقية

في الوقت الحالي تتزايد بشكل كبير حول نتائج الثالث متوسط دور أول في كافة المحافظات العراقية من قبل مئات الطلاب وكذلك أولياء الأمور، حتى أن ذلك جاء عقب قرب الإنتهاء من تصحيح ومراجعة أوراق الإمتحانات، بالإضافة إلى أن المرحلة التي عليها الدور يتم رصد الدرجات بكل دقة وإحكام لكي يتم العمل على اعتماد النتائج من قبل وزير التربية، ويمكنك التعرف على الرابط الرسمي لنتائج عبر كافة المواقع الإلكترونية المؤهلة لرفع الكشوفات.

الحصول على نتائج الثالث متوسط الدور الأول

تبذل وزارة التربية العراقية، قصارى جهدها في الوقت الحالي لكي يتم الإنتهاء من جميع الإجراءات الخاصة برفع كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول في محافظات العراق، ويمكنك التعرف عليها كما في الخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن تتقدم لموقع وزارة التربية الرسمي عبر الإنترنت.

مع إدخال رمز التحقق الظاهر في الشاشة الرئيسية.

على أن يتم العمل على تحديد المرحلة الدراسية والمحافظة المقيم بها الطالب.

مع تدوين جميع البيانات المتعلقة بالطالب.

الضغط على زر “بحث”.

حتى تقوم بعرض جميع الكشوفات الخاصة بالنتائج.

استخرج كشوفات نتائج الثالث متوسط بالعراق

وهناك بعض المواقع الإلكترونية التي يمكنك الحصول على كشوفات نتائج الثالث متوسط، ومن بينها الخطوات الأتيه:-