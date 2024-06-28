احصل على النسخة الأصلية.. خطوات تنزيل الواتس الذهبي WhatsApp Gold التحديث الجديد

يرغب العديد من المستخدمين في معرفة مميزات الواتس آب الذهبي الذي يعتبر واحد من أشهر تطبيقات الدردشة التي تعمل على تقديم عدة مميزات للمستخدمين، كما أن الإمكانيات التي تتوفر في التطبيق لا تتوفر في أي تطبيق آخر، علاوة على ذلك فإن الفترة الأخيرة وصل عدد تحميل التطبيق إلى رقم غير مسبوق بالمرة، هذا بالطبع ساعد في انتشاره بسرعة كبيرة.

خطوات تحميل الواتس الذهبي على الجهاز

يقبل المستخدمين على تحميل النسخة الأصلية من تطبيق الواتس الذهبي والتي يتم تحميلها من خلال الآتي:

فتح متصفح جوجل على هاتفك.

إدخال اسم التطبيق في مربع البحث.

الضغط على أول نتيجة بحث تظهر أمامك.

النقر على زر “تحميل”.

الانتظار حتى تكتمل عملية التحميل.

تثبيت التطبيق على الهاتف عن طريق فتح زر تثبيت التطبيقات غير معروفة المصدر.

فتح التطبيق على الهاتف مع التأكد من فتح شبكة الإنترنت.

كتابة رقم جوالك في الحقل الظاهر أمامك مع اختيار رمز دولتك.

ستتلقى رسالة على هاتفك بها كود قم بإدخاله في الخانة المحددة.

وهنا تكون قد سجلت حساب لك في التطبيق بسهولة كبيرة.

نبذة عن تطبيق الواتساب الذهبي 2024

لا بد أن يكون جميع المستخدمين على دراية كاملة بالمعلومات التي تخص تطبيق الواتساب الذهبي وهي كالتالي: