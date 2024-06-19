عاجل 🔥 عطلة رسمية غدا في عموم المحافظات العراقية تعرف عليها؟؟.. الامانة العامة لمجلس الوزراء 

مجلس الوزراء العراقي أعلن عن العطلات الرسمية التي سيحصل عليها المواطنين في البلاد حيث تزايد البحث من قبل العديد من المواطنين في العراق عن معرفة العطلات الرسمية لأخذ قسط من الراحة والاسترخاء وتتنوع الإجازات بين إجازة وطنية وإجازة دينية كما تزايد البحث عن معرفة هل سيكون يوم الخميس الموافق 20 من شهر يونيو عطلة رسمية أم لا وهذا سوف نوضحه لكم في هذا التقرير بجانب العطلات الرسمية التي سيحصل عليها المواطنين في العراق.

عطلة رسمية يوم الخميس 2024 في العراق

الكثير من المواطنين في العراق وخاصة الموظفين يتساءلون هل سيكون يوم الخميس عطلة رسمية أم لا حيث أعلن مجلس الوزراء العراقي أن يوم الخميس الموافق 20 من شهر يونيو هو عطلة رسمية وذلك بمناسبة عيد الأضحى، وتعلن الأمانة العامة في العراق عن الإجازات وفقا للظروف والمتغيرات المناخية، ويتم الإعلان عن العطلات الرسمية في العراق عبر موقع الأمانة العامة الإلكتروني عبر الإنترنت.

جدول الإجازات الرسمية في العراق 2024

أما بالنسبة للعطلات الرسمية التي سيحصل عليها المواطنين في العراق وفقا لما أعلنت عنه الأمانة العامة لمجلس الوزراء في العراق جاءت على النحو التالي: