صدرت PDF.. ننشر نتائج الثالث المتوسط بالرقم الامتحاني 2024 دور أول عموم محافظات العراق

يترقب أولياء الأمور والطلاب في العراق إعلان نتائج الثالث المتوسط 2024 للدور الأول بفارغ الصبر؛ ونظرًا لهذا الاهتمام الواسع، تنتشر العديد من التساؤلات عبر مختلف المواقع الإلكترونية ومجموعات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول موعد ظهور النتائج الرسمية لطلاب الصف الثالث المتوسط في جميع محافظات العراق.

نتائج الثالث المتوسط بالرقم الامتحاني 2024

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة التربية العراقية في بيان رسمي حول نتائج الثالث متوسط 2024 للدور الأول أنه من المقرر أن تكون النتائج متاحة خلال الأيام القليلة القادمة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك؛ حاليًا، تقوم لجان التصحيح والرصد بأعمالها في جميع المحافظات بجهد مكثف لضمان الانتهاء من فرز درجات الطلاب وإعداد الكشوف النهائية للنتائج.

ستتم بعد ذلك عملية اعتماد النتائج من قبل وزير التربية، ليتم إعلانها إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة وموقع نتائجنا، الجدير بالذكر أن السيد الوزير يشرف شخصيًا على عمليات التصحيح، التي تجرى بواسطة متخصصين أكاديميين يلتزمون بأعلى مستويات الدقة والمهنية في عملهم.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التربية العراقية أن نتائج الثالث متوسط 2024 للدور الأول ستكون متاحة للاستعلام الإلكتروني باستخدام الرقم الامتحاني للطالب فور اعتمادها، سيتم رفع النتائج على الموقع الرسمي للوزارة وعلى موقع نتائجنا، الذي ينشر جميع نتائج الامتحانات الوزارية في مختلف المحافظات؛ فيما يلي الخطوات التفصيلية للاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط: