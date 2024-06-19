“وين مصروفي يا لولو”.. نزل تردد قناة وناسة الجديد 2024 بجودة هائلة وصورة واضحة

قناة وناسة أطفال، من أكثر القنوات الهامة التي تقدم العديد من البرامج والأفلام الكرتونية، بالإضافة إلى الأناشيد الدينية الأكثر تميزًا، كذلك فإن القناة حازت على شعبية كبيرة بين ملايين الأطفال، حتى أنها لاقت إهتمامًا كبيرًا وواسعًا من قبل الأباء وأولياء الأمور، ليتم العمل على نقل المحتوى الطفول الأكثر من رائع على كافة الأقمار الصناعية سواء النايل سات والعرب سات، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة وناسة الجديد 2024 أطفال

يمكنك وبكل سهولة مشاهدة العديد من المحتوى الطفولي المميز ما بين الأفلام والمسلسلات الكرتونية وكذلك البرامج الأكثر من رائعة، وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي قناة وناسة هو نايل سات.

تردد قناة وناسة هو 11430.

استقطاب قناة وناسة هو عمودي.

معدل الترميز يكون 27500.

معامل تصويب الخطأ. ⅚

استقبل تردد قناة وناسة الجديد 2024 طفل

كما أن القناة لديها تردد أخر على القمر الصناعي العرب سات، وهو نفس الدقة العالية في نقل المحتوى التي تقدمه قناة وناسة، ويمكنك التعرف على البيانات الخاصة بالقناة، كما في المعلومات المتمثلة بالأتي:-

القمر الصناعي هو العرب سات.

التردد الخاصة بوناسة فهو 11270.

معامل الترميز هو 27500.

استقطاب قناة وناسة هو عمودي.

معامل تصحيح الأخطاء ¾.

ماذا تقدم قناة وناسة الجديد؟

تقدم قناة وناسة الكثير من المحتوى الكرتوني والطفولي المميز التي يمكنك مشاهدته دون توقف، ومن بينها التالي:-