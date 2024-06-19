أجواء الطبيعة والحيوانات.. نزل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 وخليك المسيطر

قناة ناشيونال جيوغرافيك من بين القنوات المتخصصة في نقلها للعديد من البرامج والأفلام الوثائقية الأكثر تميزًا، على أن تقوم بعمل عمل ثقافي داخل الغابات وفي العديد من البحار لنقل حياة الأسماك والحيتان، والعمل على نقل حياة الحيوانات، وغيرها من المحتوى الأخر القيم، التي تقوم قناة ناشيونال بإذاعته على مدار اليوم دون توقف.

استقبل الان تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

هناك بعض المعلومات التي على إثرها يمكنك استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك ومشاهدة المحتوى التي تقدمه القناة على مدار اليوم دون توقف، وفقًا للأتي:-

أن تستقبل قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات.

كذلك إمكانية تنزيل القناة على تردد 11411.

في حين أن معامل الترميز لقناة ناشيونال جيوغرافيك فهو 3000.

إضافة إلى معامل تصحيح الخطأ 6/5.

تنزيل قناة ناشيونال جيوغرافيك

كما يمكنك العمل على تنزيل التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية المختلفة التي يتم العمل على إذاعة العديد من البرامج والأفلام والوثائقية الأكثر تميزًا على مدار اليوم دون توقف، وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو التالي:-

القمر الصناعي لقناة ناشيونال جيوغرافيك العرب سات.

إضافة إلى أن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك يكون 11804.

معامل تصحيح الخطأ لقناة ناشيونال ¾.

خطوات تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم العمل على تنزيل التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك على مدار اليوم دون توقف كالأتي:-