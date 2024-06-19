وزارة المالية.. تحديد موعد صرف رواتب الموظفين بالأردن لشهر يونيو 2024 والعسكريين

تحدد وزارة المالية في الأردن وقت محدد لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين، مما يثير اهتمام الكثير من المواطنين الذين ينتظرون بفارغ الصبر مواعيد صرف الرواتب خلال كل شهر، يعتمد توقيت صرف رواتب المتقاعدين في الأردن لشهر يونيو على التقويم الرسمي للحكومة، يتم الإعلان عن المواعيد المحددة بشكل دوري، مما يمّكن المواطنين من التخطيط والاستعداد لاستقبال رواتبهم، ومن المعروف أنه في حالة تزامن صرف الرواتب مع أيام عطل رسمية، قد يتم تأجيل الصرف لضمان سلامة ويسر العملية وتفادي الازدحام.

موعد صرف رواتب الموظفين بالأردن

في بيان صادر عن وزارة المالية، تم نفي ما جاء في رسالة إلكترونية مجهولة المصدر والتي تداولتها وسائل التواصل الإلكترونية، والتي زعمت صرف رواتب موظفي القطاع العام مبكرًا، وأوضحت الوزارة في بيانها الصحفي الصادر اليوم الخميس أن المعلومات المنتشرة غير صحيحة تمامًا، مشيرة إلى عدم وجود أي توجه حكومي لاتخاذ مثل هذا الإجراء. كما أكدت الوزارة أن رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر ستصرف في الموعد المحدد كالعادة، وهي في اليوم 25 من شهر يونيو.

كما دعت الوزارة المواطنين إلى الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدة التزامها بنهج الشفافية في التواصل مع المواطنين ووسائل الإعلام.

موعد صرف الرواتب للعسكريين

تم تحديد موعد صرف رواتب العسكريين في الأردن في اليوم 25 من كل شهر ميلادي، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية، ونفت وزارة المالية بشكل قاطع وجود أي تغيير في هذا الموعد الثابت، مؤكدة عدم تحديد أي موعد بديل غير المذكور، وبهذا، يظل اليوم 25 من الشهر الميلادي هو الموعد الرسمي والثابت لصرف رواتب العسكريين في المملكة الأردنية الهاشمية.

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