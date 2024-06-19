استعلم الان.. رابط الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي 2024 بعموم محافظات العراق

أوضحت وزارة التربية والتعليم كيفية الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي في العراق عام 2024، حيث بدأت النتائج تصدر في بعض المحافظات بعد انتهاء مدة التقديم للاعتراضات، كما أعلنت مديرية تربية البصرة اليوم عن نتائج الاعتراضات للصف السادس الابتدائي ومن المتوقع الإعلان عن نتائج الاعتراضات في محافظة القادسية خلال الأيام القادمة عبر موقع نتائجنا.

الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي 2024

يمكن الاطلاع على نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي لعام 2024 للتلاميذ في المرحلة الابتدائية في عموم محافظات العراق من خلال اتباع الخطوات المذكورة أدناه:

في البداية يجب الدخول إلى موقع نتائجنا.

ومن ثم اختيار نتائج الاعتراضات.

حدد نتائج الصف السادس 2024.

يتم عرض جدول يحتوي على قائمة بجميع محافظات العراق أمامك.

إذا تم نشر نتائج الاستئناف لامتحان الصف السادس الابتدائي في المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

سوف تجد بجوار المحافظة كلمه تنزيل.

انقر على الزر وانتظر حتى يتم تنزيل ملفات نتائج الاعتراض على جهازك.

قم بفتح صور نتيجة الاعتراض.

ابحث عن اسمك للتحقق من قبول طلب الاعتراض الخاص بك.

هل تمت موافقة على طلبك لرفع درجاتك أم تم رفضه؟

التحقق من أنك غير مستحق للحصول على أي شهادة.

نتائج اعتراضات السادس الابتدائي 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية أنه ستشكل لجان لفحص دفاتر الامتحان للطلاب الذين تقدموا بالاعتراض على نتائج السادس الابتدائي لعام 2024، وبعد الانتهاء من عملية التدقيق والمراجعة، ستصدر قوائم نتائج الاعتراضات بالأسماء والأرقام الامتحانية عبر موقع “نتائجنا” أو من خلال قنواتهم على تطبيق تليجرام أو قناة طلاب العراق الرسمية، وسنوضح في نهاية هذا التقرير كيفية معرفة نتائج الاعتراضات.