اشحن 9999 جوهرة مجاناً.. طريقة شحن جواهر فري فاير 2024 بطريقة مجانية

تعد فري فاير من أفضل الألعاب الإلكترونية الشهيرة التي ذاع صيتها بشكل سريع منذ أن تم إنشائها وإلى وقتنا الحالي، وذلك نظراً لمميزاتها العديدة وخصائصها المتنوعة والتي جعلت منها واحدة من أكثر ألعاب الفيديو استخداماً، ولقد أتاحت الجهات المسئولة عن اللعبة إمكانية شحن الجواهر بشكل إلكتروني سلس ويسير، والتي تعد بمثابة وسائل لمساعدة اللاعب على اجتياز مصاعب اللعبة ومن ثم تحقيق الفوز في نهاية اللعبة.

شحن جواهر فري فاير

من الممكن شحن جواهر فري فاير بشكل إلكتروني عبر ID بمجرد اتباع عدد من التعليمات، والتي جاءت كالتالي:

قم بفتح متصفح الإنترنت المتاح على جهازك.

ادخل على موقع لعبة فري فاير الرسمي من هنا.

اكبس على تبويب “شحن الجواهر”.

قم بتحديد البلد.

اختر اللغة المراد استخدامها في عملية الشحن.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في لعبة فري فاير من خلال الآي دي.

سوف تستلم رقم محدد قم بتدوينه في الصفحة التي ستظهر أمامك عقب تسجيل الدخول مباشرةً.

قم باختيار الوسيلة المناسبة للدفع، سواء فودافون كاش أو بنك.

حدد عدد الجواهر المراد شحنها إلى حسابك.

انقر على زر “موافق” للتأكيد على عملية الشحن.

سوق تتلقى الجواهر بشكل مباشر في حسابك الخاص بلعبة فري فاير، ومن ثم تكون معدة للاستعمال.

كيفية شحن جواهر فري فاير عبر موقع Ash hanLy

سنوضح فيما يلي طريقة شحن جواهر فري فاير من خلال موقع Ash hanLy، وذلك فقط باتباع عدة خطوات، نوضحها فيما هو آت من نقاط: