“سلطنة عمان”.. طريقة التسجيل في منفعة ذوي الاعاقة وكيفية الاستفادة منها

قام صندوق الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان بالإعلان عن مبادرة التسجيل في منفعة الأشخاص ذوي الاعاقة، والتي تعد واحدة من أهم المبادرات المقدمة داخل السلطنة، حيث أنها تهدف إلي تقديم الدعم المالي للأشخاص من ذوي الاعاقة، بالإضافة إلي أنها تعمل على رفع مستوي معيشتهم، كما أوضحت أن هذا التسجيل يتم الكترونيا، وسوف نقوم بعرض كافة التفاصيل:

كيفية التسجيل في منفعة ذوي الاعاقة

وفقا لما اعلنه صندوق الحماية الاجتماعية بعمان بشأن التسجيل في منفعة ذوي الاعاقة، وأن هذه المبادرة تقوم بتقديم المساعدة لفئات مختلفة داخل عمان، أوضحت أيضا أنه يمكن للمتقدم التسجيل الكترونيا، وذلك حرصا منها على تسهيل إجراءات التسجيل في المبادرة، ولكن هناك مجموعة من الخطوات اللازم اتباعها حتي تتم عملية التسجيل، وإليك هذه الخطوات:

الدخول على الموقع الإلكتروني صندوق الحماية الاجتماعية الخاص بمنصة التسجيل في منفعة ذوي الاعاقة.

القيام بإدخال البيانات المطلوبة حتي تتم عملية التسجيل.

رفع جميع الاوراق والمستندات المطلوبة.

القيام بمليء الاستمارة الخاصة. بالتسجيل، وإدخال البيانات المطلوبة.

القيام بالضغط على أيقونة تقديم الطلب.

كيفية الاستفادة من منفعة ذوي الاعاقة

تم تحديد الحالات التي يمكنها الاستفادة من منفعة ذوي الاعاقة، وبالتالي حصولها على الدعم، حيث تشمل المنفعة على ما يلي:

قيام صندوق الحماية الاجتماعية بتغطية جميع المصاريف التي تخص الرعاية الصحية.

العمل على تحسين مستوي معيشة الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل في المبادرة.

تم تحديد المبلغ الذي يمكن الحصول علية، والذي يبلغ قيمته من 100 إلى 300 ريال عماني.

تحمل كافة مصاريف العلاج حتي ينتهي الشخص من رحلة علاجية.

تعمل حكومة سلطنة عمان على بذل قصاري جهدها حتي تقوم بتوفير كل وسائل الدعم للمواطنين لمختلف فئات المجتمع، وتحسين مستوي معيشتهم، وذلك حرصا منها على تقديم الأفضل لمواطنيها.