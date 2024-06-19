استخرج الآن علامات الطلاب عبر منصة اوبن ايمس.. emis.moe.gov.jo ( رابط مباشر)

تعتبر منصة اوبن ايمس من أهم وأبرز المنصات التعليمية التي فعلتها الحكومة الأردنية، لجميع الطلاب في جميع أنحاء المملكة وذلك للاستعلام من خلالها عن النتائج الخاصة بهم في مختلف المراحل التعليمية بشكل إلكتروني والخطوات سهلة وميسرة لذلك كان البحث عن رابط المنصة من أبرز عمليات البحث في الفترة الأخيرة، حيث تقوم المنصة بنشر النتائج مع الدرجات الخاصة بهم بشكل نهائي.

منصة اوبن ايمس

يمكن لكافة الطلاب بكل سهولة الوقوف على النتائج الخاصة بهم من خلال منصة اوبن ايمس وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه اى منصة اوبن ايمس على الإنترنت.

إدخال اسم المستخدم في المكان المخصص لذلك.

كتابة كلمة المرور الخاصة بالطالب.

قم بتحديد خيار اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية من بين الخيارات المعروضة.

بعدها قم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول.

بعدها قم بالضغط على كلمة علامات الطلاب.

عليك الضغط لاختيار المرحلة الدراسية المقيد بها الطالب.

بعدها يتم الضغط على كلمة عرض النتيجة.

الخدمات التي تقدمها منصة اوبن ايمس

تقوم منصة اوبن ايمس بالكثير من الخدمات لكافة الطلاب والتي تعد من أبرزها ما يلي: