وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الصف التاسع 2024 رسمياً مبروووك النجاح

وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الصف التاسع 2024، العنوان المتداول على جميع المنصات الإلكترونية والتعليمية في الساعات الأخيرة بعد أن صرح الكثير من المسؤولين أن نسبة النجاح هذا العام مبشرة للغاية، يذكر أن طلبة وطالبات الصف التاسع قد انتهوا من أداء الامتحانات هذا العام في جو يسوده الانضباط والتدابير الأمنية والتنظيمية، وفور الانتهاء من أداء الامتحانات بدأت وزارة التربية والتعليم اليمنية في عمل خِطَّة محكمة للكشف عن نتائج الطلاب والطالبات في مدة وجيزة.

وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الصف التاسع 2024

تعلن من وزارة التربية اليمنية نتيجة الصف التاسع في اليمن على موقع الإدارة العامة للاختبارات في الوقت، كشفت الوزارة عن آلية سريعة لاستخراج نتيجة الصف التاسع اليمن 2024، ألا وهي آلية التواصل عبر رسائل SMS، كل ما عليك عزيزي الطالب والطالبة هو إرسال رسالة قصيرة على رَقْم 161 تحتوي هذه الرسالة على رَقَم جلوس واسم الطالب، وبمجرد إرسال هذه الرسالة وظهور النتيجة، تأتي إليك رسالة تحتوي على نسبة نجاح الطالب والطالبة ودرجات المواد بداية من التربية الدينية واللغة العربية والرياضيات والاجتماعيات وباقي المواد الدراسية، كما إشارة الوزارة أيضًا على رفع نتائج الصف التاسع اليمن على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة التاسع اليمن 2024

نظرًا لما تبذله الحكومة اليمنية ولا سيما وزارة التربية والتعليم اليمنية من جهد غير مسبوق في مساعدة الطلبة والطالبات في الحصول على النتائج النهائية إلكترونيًا، باتت أسهل الطرق لمعرفة النتائج موقع الإدارة العامة للاختبارات اليمنية والذي يمكنكم منه معرفة النتائج كالتالي:

الدخول على منصة الإدارة العامة للاختبارات اليمنية.

اختيار الصفحة الأولي الرئيسية.

الدخول على القائمة.

اختر نتائج الصف التاسع.

أكتب رقم الجلوس .

. أبحث عن النتيجة.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا المقال الذي كشفنا فيه رابط وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الصف التاسع 2024.