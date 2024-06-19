استعلم الآن عن الزيادة الجديدة.. وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين 2024 وسلم رواتب المتقاعدين في العراق

وزارة المالية العراقية أعلنت عن تفاصيل جديدة بخصوص رواتب المتقاعدين، حيث تشير إلى الزيادة الجديدة التي ستطبق قريبا من قبل الحكومة الهدف من هذه الزيادة هو تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، وقد وضعت الحكومة زيادة تبلغ 100 ألف دينار عراقي مع خطط لزيادة إضافية تصل إلى 200 ألف دينار عراقي، بموجب هذه التعديلات من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للراتب 700 ألف دينار عراقي وذلك في محاولة لتعزيز الدخل الشهري للمتقاعدين وتحسين ظروفهم المعيشية.

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين 2024

أعلنت وزارة المالية في العراق عن زيادة ملحوظة في رواتب المتقاعدين حيث من المتوقع أن يرتفع إلى 100 ألف دينار، بالإضافة إلى ذلك صدر قرار بزيادة رواتب التقاعد إلى 200 ألف دينار مما يؤدي إلى رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 700 ألف دينار، ينتظر تنفيذ هذا القرار بعد الموافقة من مجلس الوزراء، ليتم تعديل رواتب المتقاعدين والعسكريين بشكل رسمي.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

تقوم وزارة المالية بإيداع صرف رواتب المتقاعدين في الأيام الأولى من الشهر الميلادي حرصا منهم لحصول المتقاعدين على المعاشات والاستفادة منها، وتم إتاحة موقع إلكتروني للاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024م، وذلك عن طريق الخطوات الآتية:

الدخول إلى صفحة وزارة المالية العراقية https://mof.gov.iq/Pages/MainMof.aspx

تسجيل الدخول وكتابة الاسم ورقم الهوية الوطنية.

الضغط على ايقونة الاستعلام عن راتب التقاعد.

النقر على خانة البحث.

ستظهر لك جميع التفاصيل الخاصة برواتب المتقاعدين مع الزيادة.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024

وإليكم سلم رواتب المتقاعدين في العراق 2024 كالتالي: