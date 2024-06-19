“هام جداااا”.. كيفية التسجيل في مبادرة الدعم السكني والشروط الواجب توافرها للحصول عليه

قامت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن مبادرة الدعم السكني، والتي تعتبر واحدة من أهم المبادرات المقدمة داخل المملكة حيث تهدف هذه المبادرة الي تقديم الدعم إلى الأرامل والمطلقات، وذلك من خلال توفير الوحدات السكنية لهم، وللأسر الفقيرة، وذلك سعيا منها على رفع مستوي معيشة الافراد، وتحسين ظروفهم، وسوف نقوم بتوضيح ذلك:

كيفية التسجيل في مبادرة الدعم السكني

قد أوضحت وزارة الإسكان السعودية أنه لكي يتم التسجيل في المبادرة، هناك مجموعة من الخطوات اللازم اتباعها لكي تتم عملية التسجيل بشكل صحيح، وإليك هذه الخطوات:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالدعم السكني، وتسجيل الدخول به عن طريق ادخال رقم الهوية الوطنية.

القيام بالضغط على أيقونة أنا لست روبوت.

القيام بإدخال البيانات المطلوبة مثل تاريخ الميلاد، البريد الالكتروني، رقم الجوال، كلمة السر، والتأكد من صحة البيانات المدخلة.

القيام بالضغط على أيقونة التقديم على الدعم السكني.

قراءة جميع الشروط والأحكام ثم الإقرار بالموافقة عليها.

الإجابة على جميع الاسئلة المطروحة، ومن ثم تقديم الطلب.

ثم الانتظار حتي تتم مراجعته، وظهور النتيجة بالقبول أو الرفض.

ما هي شروط استحقاق الحصول على الدعم السكني 1446

أوضحت وزارة الإسكان أن هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المتقدمين للحصول على دعم الاسكان، ومن بين هذه الشروط ما يلي: