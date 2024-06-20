قصة سلطان الفتوحات.. مواعيد عرض مسلسل محمد الفاتح والقنوات الناقلة 2024

تشتهر الدراما في تركيا بعرض العديد من المسلسلات التي استطاعت تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة، بالطبع مع وجود الدراما الرومانسية والتاريخية التي استطاعت تملك قلوب جمهور وعشاق الدراما التركية، ويوجد في الفترة الحالية مسلسل محمد الفاتح وهو واحد من أضخم الأعمال التاريخية، كما يعتبر محمد الفاتح واحد من أشهر التاريخيين المسلمين في حياة كل مسلم.

قصة القائد العظيم محمد الفاتح والفتوحات التي حققها

يتناول المسلسل حياة القائد العثماني محمد الفاتح منذ صغره حتى أصبح أعظم قادة الإسلام، وبشكل خاص تدور أحداث المسلسل حول معركة فتح القسطنطينية التي تعتبر واحدة من أعظم الإنجازات العسكرية التي حدثت في التاريخ العثماني.

كما يدور المسلسل حول حياة محمد الفاتح وكيف استطاع القضاء على الأعداء الموجودين في قصره والمتواجدين في الخارج، كما يوضح حياة أحد أبرز الشخصيات في التاريخ الإسلامي “أيوب الأنصاري”.

مواعيد عرض مسلسل محمد الفاتح والقناة الناقلة 2024

بدأ عرض أول حلقات المسلسل منذ 27 فبراير الماضي، وتعرض كل أسبوع يوم الثلاثاء حلقة واحدة عبر قناة TRT التركية في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتكون الحلقة باللغة التركية، وتردد هذه القناة على النايل سات وعرب سات كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11042.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد آخر على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12073.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

من هم أبطال مسلسل سلطان الفتوحات؟

يضم هذا العمل كوكبة من الفنانين الأتراك من بينهم: